Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода
Киев • УНН
На временно оккупированной Донетчине обострился водный кризис. Из-за морозов "власти" сливают остатки воды из резервуаров, а доставку автоцистернами обещают возобновить после потепления.
На временно оккупированных территориях Донецкой области водоснабжение остается в критическом состоянии: объемы подачи воды ограничены, из-за чего местные жители вынуждены делать запасы и экономно использовать воду даже для самого необходимого. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Оккупационная "власть" Донецкой области объясняет слив воды из бочек "защитой инфраструктуры" и обещает возобновить подвоз после потепления. При этом так называемая администрация утверждает, что воду будут доставлять автоцистернами по установленному графику.
Официально представители оккупационных властей заявляют, что после "стабилизации температурного режима" подача воды будет возобновлена, а подвоз автоцистернами будет осуществляться по графику. Однако, по данным источников ЦНС, объемы воды, доставляемые в регион, критически недостаточны: жители разбирают привезенную воду за считанные часы, после чего остаются без доступа к ней на длительное время. Это вынуждает людей накапливать воду в любых емкостях и существенно ограничивать ее использование даже для базовых бытовых нужд
Отмечается, что такая ситуация не является временной. Она является следствием многолетнего разрушения водопроводной инфраструктуры, отсутствия инвестиций в насосные станции и сети, а также управленческой несостоятельности оккупационных администраций.
Обеспечение базовых потребностей гражданских не является приоритетом для оккупационного управления, а проблема воды используется как элемент ситуативного реагирования, а не предмет системной политики
По данным ЦНС, водоснабжение на ВОТ Донецкой области остается критической гуманитарной проблемой. В то же время, оккупационные власти не контролируют ситуацию и ограничиваются декларативными заявлениями, тогда как население фактически выживает в условиях постоянного дефицита воды.
Напомним
Оккупационные власти в Донецкой области провели массовые рейды, якобы для выявления "незаконных подключений" к воде. Проверки охватили десятки тысяч домохозяйств, а "нарушениями" считали даже временные подключения.
