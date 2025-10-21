ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)

У ніч проти вівторка, 21 жовтня Ростовську область росії масовано атакували безпілотники. Жителі різних районів регіону повідомляють про численні вибухи. Про це інформує губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь, росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Слюсар повідомив, що безпілотники були збиті над Міллеровським і Тарасівським районами, а також над Батайськом, Ростовом-на-Дону та хутором Недвигівка М’ясниковського району.

Сили ППО прямо зараз відбивають повітряну атаку ворога по всій Ростовській області. БПЛА знищені в Міллеровському та Тарасівському районах. Там обійшлося без наслідків на землі. У Батайську в багатоповерховому будинку на Західному шосе частково зруйнована стіна верхніх поверхів - написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з будинку було евакуйовано 20 осіб.

У Ростові-на-Дону від падіння БПЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі один мешканець отримав осколкові поранення. Прибула на місце бригада швидкої допомоги доставляє його до БСМП. Також на місці надано медичну допомогу неповнолітньому. До місця падіння БПЛА виїхав заступник голови міста - написав пізніше юрій слюсар.

Тим часом росЗМІ опублікували у соцмережах фото та відео наслідків атаки.

Зазначається, що жителі різних населених пунктів повідомляли про велику кількість вибухів, що тривали протягом ночі.

"У хуторі Недвигівка М’ясниковського району через падіння дрона пошкоджено лінію електропередач. Хутір залишився без світла. На місце виїхали чергові служби", - додав губернатор Ростовської області рф.

Нагадаємо

У ніч на 19 жовтня у російському новокуйбишевську після атаки БПЛА запалав нафтопереробний завод. Він повністю зупинив первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника. Завод може відновити виробництво лише на початку листопада. Це був вже другий подібний інцидент за місяць.