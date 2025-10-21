ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)

$41.730.10
48.760.24
ukenru
20 жовтня, 15:34 • 15142 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 31168 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 29414 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 38707 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 72922 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 31605 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 31715 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12113 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26852 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 27104 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
89%
751мм
Популярнi новини
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 19804 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 13516 перегляди
Російський шпигун заявив, що путіна у Будапешті планують вбити за змовою британських спецслужб20 жовтня, 15:58 • 4922 перегляди
Російський солдат намагався здатися, але його вбив власний дрон – Сили оборони ПівдняVideo20 жовтня, 16:48 • 5130 перегляди
ССО показали відео зачистки промзони на Покровському напрямку та захоплення полоненогоVideo20 жовтня, 17:48 • 3576 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 19831 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 72922 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 48916 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 120038 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 86072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Державний кордон України
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 13538 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 69208 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 65856 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 85509 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 82950 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
WhatsApp
The New York Times

ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)

Київ • УНН

 • 1722 перегляди

В ніч на 21 жовтня Ростовську область масовано атакували безпілотники, спричинивши численні вибухи. Внаслідок атаки в Батайську частково зруйнована стіна багатоповерхівки, в Ростові-на-Дону поранено двох людей, а в хуторі Недвигівка пошкоджено лінію електропередач.

ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)

У ніч проти вівторка, 21 жовтня Ростовську область росії масовано атакували безпілотники. Жителі різних районів регіону повідомляють про численні вибухи. Про це інформує губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь, росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Слюсар повідомив, що безпілотники були збиті над Міллеровським і Тарасівським районами, а також над Батайськом, Ростовом-на-Дону та хутором Недвигівка М’ясниковського району.

Сили ППО прямо зараз відбивають повітряну атаку ворога по всій Ростовській області. БПЛА знищені в Міллеровському та Тарасівському районах. Там обійшлося без наслідків на землі. У Батайську в багатоповерховому будинку на Західному шосе частково зруйнована стіна верхніх поверхів

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з будинку було евакуйовано 20 осіб.

У Ростові-на-Дону від падіння БПЛА на два приватні будинки в Пролетарському районі один мешканець отримав осколкові поранення. Прибула на місце бригада швидкої допомоги доставляє його до БСМП. Також на місці надано медичну допомогу неповнолітньому. До місця падіння БПЛА виїхав заступник голови міста

- написав пізніше юрій слюсар.

Тим часом росЗМІ опублікували у соцмережах фото та відео наслідків атаки.

Зазначається, що жителі різних населених пунктів повідомляли про велику кількість вибухів, що тривали протягом ночі.

"У хуторі Недвигівка М’ясниковського району через падіння дрона пошкоджено лінію електропередач. Хутір залишився без світла. На місце виїхали чергові служби", - додав губернатор Ростовської області рф. 

Нагадаємо

У ніч на 19 жовтня у російському новокуйбишевську після атаки БПЛА запалав нафтопереробний завод. Він повністю зупинив первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника. Завод може відновити виробництво лише на початку листопада. Це був вже другий подібний інцидент за місяць.

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія