Дрони атакували НПЗ у новокуйбишевську: кадри і всі деталі
Київ • УНН
Завод розташований у самарській області: інформації щодо постраждалих немає.
У російському новокуйбишевську після атаки БПЛА запалав нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "ASTRA Press".
Деталі
Місто розташоване в самарській області: у мережі з’явились великого стовпа диму, який, як стверджується, йде від "новокуйбишевського нафтопереробного заводу", що належить "роснефті".
За словами губернатора області, атака БПЛА на регіон дійсно була, але не уточнив наслідки.
Нагадаємо
У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі".
Також УНН повідомляв, що БПЛА атакували газопереробний завод в російському оренбурзі. Даний завод є найбільшим у світі: частина інфраструктури пошкоджена, але постраждалих немає.