18 жовтня, 21:14 • 16761 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 32172 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 32075 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 36475 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 48217 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 69477 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 47331 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49339 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36994 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25828 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
Дрони атакували НПЗ у новокуйбишевську: кадри і всі деталі

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Завод розташований у самарській області: інформації щодо постраждалих немає.

Дрони атакували НПЗ у новокуйбишевську: кадри і всі деталі

У російському новокуйбишевську після атаки БПЛА запалав нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "ASTRA Press".

Деталі

Місто розташоване в самарській області: у мережі з’явились великого стовпа диму, який, як стверджується, йде від "новокуйбишевського нафтопереробного заводу", що належить "роснефті".

За словами губернатора області, атака БПЛА на регіон дійсно була, але не уточнив наслідки.

Нагадаємо

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі".

Також УНН повідомляв, що БПЛА атакували газопереробний завод в російському оренбурзі. Даний завод є найбільшим у світі: частина інфраструктури пошкоджена, але постраждалих немає.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні