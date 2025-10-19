БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс

$41.640.00
18 жовтня, 21:14 • 14194 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 27006 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 29214 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 43195 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 33972 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 46627 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 68787 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46929 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49115 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36884 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА18 жовтня, 20:08 • 4600 перегляди
ВМС США знищили підводний човен з наркотиками, що прямував до країни - ТрампVideo18 жовтня, 20:33 • 6876 перегляди
Більшість німців проти виплат Bürgergeld українським біженцям18 жовтня, 22:28 • 10741 перегляди
Аналог Shahed із штучним інтелектом: США та Україна створили безпілотник з дальністю польоту до 1600 км23:56 • 4114 перегляди
Фінансова і військова підтримка України з боку Заходу помітно скоротилася - ЗМІ00:21 • 8484 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 95194 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 118019 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 142171 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 106838 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 131835 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 26026 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 41100 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 46507 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 74300 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 121027 перегляди
БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Газопереробний завод в російському Оренбурзі, найбільший у світі, атакували безпілотники, спричинивши пожежу. Частина інфраструктури пошкоджена, але постраждалих немає.

БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс

Газопереробний завод в російському місті Оренбург, який вважається найбільшим газохімічним комплексом у світі атакували безпілотники. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram губернатора Оренбурзької області Євгенія Солнцева, росЗМІ.

Безпілотники ЗСУ здійснили спробу атаки ще одного промислового об’єкта в регіоні. Частково пошкоджено інфраструктуру газового заводу. Унаслідок удару дрона спалахнула пожежа в одному з цехів

- йдеться у дописі Солнцева.

За словами чиновника, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, але постраждалих серед працівників немає, і загрози для міста нібито відсутні.

Губернатор звинуватив у нападі Збройні сили України, однак офіційного коментаря з українського боку поки немає.

Російський Telegram-канал SHOT повідомив із посиланням на очевидців, що перед загорянням пролунало 5–7 вибухів. Через інцидент місцевий аеропорт тимчасово зупиняв прийом і відправлення рейсів.

Довідково

Оренбурзький завод переробляє до 37,5 млрд м³ газу на рік і є ключовим об’єктом російської газової промисловості.

Нагадаємо

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі". Губернатор Андрій Бочаров підтвердив масовану атаку безпілотників близько 01:00 за київським часом.

Розвідка США допомагає Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру – FT12.10.25, 15:11 • 10443 перегляди

Віта Зеленецька

Новини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Збройні сили України