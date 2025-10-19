БпЛА атакували російський Оренбург: горить найбільший у світі газовий комплекс
Газопереробний завод в російському Оренбурзі, найбільший у світі, атакували безпілотники, спричинивши пожежу. Частина інфраструктури пошкоджена, але постраждалих немає.
Газопереробний завод в російському місті Оренбург, який вважається найбільшим газохімічним комплексом у світі атакували безпілотники. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram губернатора Оренбурзької області Євгенія Солнцева, росЗМІ.
Безпілотники ЗСУ здійснили спробу атаки ще одного промислового об’єкта в регіоні. Частково пошкоджено інфраструктуру газового заводу. Унаслідок удару дрона спалахнула пожежа в одному з цехів
За словами чиновника, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, але постраждалих серед працівників немає, і загрози для міста нібито відсутні.
Губернатор звинуватив у нападі Збройні сили України, однак офіційного коментаря з українського боку поки немає.
Російський Telegram-канал SHOT повідомив із посиланням на очевидців, що перед загорянням пролунало 5–7 вибухів. Через інцидент місцевий аеропорт тимчасово зупиняв прийом і відправлення рейсів.
Оренбурзький завод переробляє до 37,5 млрд м³ газу на рік і є ключовим об’єктом російської газової промисловості.
У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі". Губернатор Андрій Бочаров підтвердив масовану атаку безпілотників близько 01:00 за київським часом.
