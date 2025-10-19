БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс

$41.640.00
18 октября, 21:14 • 14229 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 27060 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 29239 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 43225 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 33994 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 46635 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 68796 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46932 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49118 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36884 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
В Киеве подготовлено более 300 единиц оборудования для резервного энергоснабжения - КГГА18 октября, 20:08 • 4600 просмотра
ВМС США уничтожили подводную лодку с наркотиками, направлявшуюся в страну - ТрампVideo18 октября, 20:33 • 6876 просмотра
Большинство немцев против выплат Bürgergeld украинским беженцам18 октября, 22:28 • 10741 просмотра
Аналог Shahed с искусственным интеллектом: США и Украина создали беспилотник с дальностью полета до 1600 км23:56 • 4114 просмотра
Финансовая и военная поддержка Украины со стороны Запада заметно сократилась - СМИ00:21 • 8484 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 95230 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 118053 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 142200 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 106866 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 131863 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 26037 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 41115 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 46519 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 74312 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 121039 просмотра
БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Газоперерабатывающий завод в российском Оренбурге, крупнейший в мире, атаковали беспилотники, вызвав пожар. Часть инфраструктуры повреждена, но пострадавших нет.

БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс

Газоперерабатывающий завод в российском городе Оренбург, который считается крупнейшим газохимическим комплексом в мире, атаковали беспилотники. В результате обстрела вспыхнул пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, росСМИ.

Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта в регионе. Частично повреждена инфраструктура газового завода. В результате удара дрона вспыхнул пожар в одном из цехов

- говорится в сообщении Солнцева.

По словам чиновника, часть инфраструктуры получила повреждения, но пострадавших среди работников нет, и угрозы для города якобы отсутствуют.

Губернатор обвинил в нападении Вооруженные силы Украины, однако официального комментария с украинской стороны пока нет.

Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что перед возгоранием прозвучало 5–7 взрывов. Из-за инцидента местный аэропорт временно останавливал прием и отправление рейсов.

Справка

Оренбургский завод перерабатывает до 37,5 млрд м³ газа в год и является ключевым объектом российской газовой промышленности.

Напомним

В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе". Губернатор Андрей Бочаров подтвердил массированную атаку беспилотников около 01:00 по киевскому времени.

Разведка США помогает Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру – FT12.10.25, 15:11 • 10443 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Вооруженные силы Украины