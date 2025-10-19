БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс
Киев • УНН
Газоперерабатывающий завод в российском Оренбурге, крупнейший в мире, атаковали беспилотники, вызвав пожар. Часть инфраструктуры повреждена, но пострадавших нет.
Газоперерабатывающий завод в российском городе Оренбург, который считается крупнейшим газохимическим комплексом в мире, атаковали беспилотники. В результате обстрела вспыхнул пожар. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, росСМИ.
Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта в регионе. Частично повреждена инфраструктура газового завода. В результате удара дрона вспыхнул пожар в одном из цехов
По словам чиновника, часть инфраструктуры получила повреждения, но пострадавших среди работников нет, и угрозы для города якобы отсутствуют.
Губернатор обвинил в нападении Вооруженные силы Украины, однако официального комментария с украинской стороны пока нет.
Российский Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что перед возгоранием прозвучало 5–7 взрывов. Из-за инцидента местный аэропорт временно останавливал прием и отправление рейсов.
Справка
Оренбургский завод перерабатывает до 37,5 млрд м³ газа в год и является ключевым объектом российской газовой промышленности.
Напомним
В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе". Губернатор Андрей Бочаров подтвердил массированную атаку беспилотников около 01:00 по киевскому времени.
Разведка США помогает Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру – FT12.10.25, 15:11 • 10443 просмотра