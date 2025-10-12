$41.510.00
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Разведка США помогает Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру – FT

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Financial Times сообщает, что США месяцами помогают Украине наносить удары по стратегическим энергетическим объектам России. Целью является ослабление российской экономики и принуждение Кремля к переговорам.

Разведка США помогает Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру – FT

Издание Financial Times сообщило, что США уже несколько месяцев оказывают разведывательную поддержку Украине для осуществления ударов по стратегическим энергетическим объектам россии. Цель кампании – ослабить российскую экономику и подтолкнуть кремль к переговорам. Об этом пишет УНН.

Подробности

По данным источников FT, американская разведка помогает Украине определять маршруты, высоту полета и время запуска беспилотников, что позволяет обходить российские системы ПВО. Благодаря этой поддержке украинские силы нанесли удары по ряду нефтеперерабатывающих заводов и критических объектов энергетической инфраструктуры рф, расположенных глубоко в тылу, вдали от линии фронта.

Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник11.10.25, 15:10 • 38825 просмотров

москва неоднократно заявляла, что НАТО и США предоставляют Киеву разведывательные данные в реальном времени, называя это "прямым участием" в войне. Представитель кремля дмитрий песков подчеркнул, что использование "инфраструктуры НАТО для передачи данных украинцам является очевидным фактом".

Как отмечает Financial Times, Вашингтон и Киев действуют совместно, пытаясь ослабить военно-промышленный потенциал россии и повлиять на ее экономическую устойчивость. В США считают, что снижение энергетических доходов кремля может стать одним из ключевых факторов, которые заставят владимира путина рассмотреть возможность мирных переговоров.

БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса09.10.25, 04:52 • 35806 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Электроэнергия
Владимир Путин
Financial Times
НАТО
Соединённые Штаты
Украина