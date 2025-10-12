Разведка США помогает Украине атаковать российскую энергетическую инфраструктуру – FT
Киев • УНН
Financial Times сообщает, что США месяцами помогают Украине наносить удары по стратегическим энергетическим объектам России. Целью является ослабление российской экономики и принуждение Кремля к переговорам.
Подробности
По данным источников FT, американская разведка помогает Украине определять маршруты, высоту полета и время запуска беспилотников, что позволяет обходить российские системы ПВО. Благодаря этой поддержке украинские силы нанесли удары по ряду нефтеперерабатывающих заводов и критических объектов энергетической инфраструктуры рф, расположенных глубоко в тылу, вдали от линии фронта.
москва неоднократно заявляла, что НАТО и США предоставляют Киеву разведывательные данные в реальном времени, называя это "прямым участием" в войне. Представитель кремля дмитрий песков подчеркнул, что использование "инфраструктуры НАТО для передачи данных украинцам является очевидным фактом".
Как отмечает Financial Times, Вашингтон и Киев действуют совместно, пытаясь ослабить военно-промышленный потенциал россии и повлиять на ее экономическую устойчивость. В США считают, что снижение энергетических доходов кремля может стать одним из ключевых факторов, которые заставят владимира путина рассмотреть возможность мирных переговоров.
