БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса
Киев • УНН
В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе". Губернатор Андрей Бочаров подтвердил массированную атаку беспилотников около 01:00 по киевскому времени.
Подробности
По данным росСМИ, удар беспилотников произошел около 01:00 по киевскому времени. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил чиновник.
"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - рассказал Бочаров.
Тем временем ряд пабликов пишут, что, по словам местных жителей, в Котово после атаки дронов горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод". При этом указывается, что информация требует уточнений, и подтверждений ей нет.
Напомним
В понедельник, 6 октября, беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени.
После атаки беспилотника и пожара 4 октября Киришский нефтеперерабатывающий завод остановил главную установку по переработке сырой нефти. Повреждение привело к частичному прекращению производства топлива на фоне дефицита бензина в стране.
