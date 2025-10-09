БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса

В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали Волгоградскую область. В результате обстрела горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод". Об этом информируют росСМИ со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

Подробности

По данным росСМИ, удар беспилотников произошел около 01:00 по киевскому времени. Впоследствии эту информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - заявил чиновник.

"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - рассказал Бочаров.

Тем временем ряд пабликов пишут, что, по словам местных жителей, в Котово после атаки дронов горит "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод". При этом указывается, что информация требует уточнений, и подтверждений ей нет.

Напомним

В понедельник, 6 октября, беспилотники атаковали НПЗ в российской Тюмени.

После атаки беспилотника и пожара 4 октября Киришский нефтеперерабатывающий завод остановил главную установку по переработке сырой нефти. Повреждение привело к частичному прекращению производства топлива на фоне дефицита бензина в стране.

Перенаправление россией поставок нефти на фоне ударов дронов давит на ее экспортные терминалы - Bloomberg