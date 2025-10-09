$41.320.03
8 жовтня, 19:17 • 11604 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 25941 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48 • 20795 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38 • 18281 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 33614 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 43498 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 37197 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 30101 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 27300 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22966 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область, спричинивши пожежу на "ЛУКОЙЛ-Коробківському газопереробному заводі". Губернатор Андрій Бочаров підтвердив масовану атаку безпілотників близько 01:00 за київським часом.

БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Внаслідок обстрілу горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод". Про це інформують росЗМІ з посиланням на губернатора області Андрія Бочарова.

Деталі

За даними росЗСІ, удар безпілотників відбувся близько 01:00 за київським часом. Згодом цю інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони російської федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - заявив чиновник.

"У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу", - розповів Бочаров.

Тим часом низка пабліків пишуть, що, за словами місцевих жителів, у Котовому після таки Дронов горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод"). При цьому вказується, що інформація потребує уточнень, і підтверджень їй немає.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня, безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені. 

Після атаки безпілотника й пожежі 4 жовтня Кіришинський нафтопереробний завод зупинив головну установку з переробки сирої нафти. Пошкодження призвело до часткового припинення виробництва пального на тлі дефіциту бензину в країні.

Перенаправлення росією поставок нафти на тлі ударів дронів тисне на її експортні термінали - Bloomberg07.10.25, 16:54 • 3282 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу