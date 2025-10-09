БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область. Внаслідок обстрілу горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод". Про це інформують росЗМІ з посиланням на губернатора області Андрія Бочарова.

Деталі

За даними росЗСІ, удар безпілотників відбувся близько 01:00 за київським часом. Згодом цю інформацію підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"Сьогодні вночі сили ППО Міністерства оборони російської федерації відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - заявив чиновник.

"У Котовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу", - розповів Бочаров.

Тим часом низка пабліків пишуть, що, за словами місцевих жителів, у Котовому після таки Дронов горить "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод"). При цьому вказується, що інформація потребує уточнень, і підтверджень їй немає.

Нагадаємо

У понеділок, 6 жовтня, безпілотники атакували НПЗ у російській Тюмені.

Після атаки безпілотника й пожежі 4 жовтня Кіришинський нафтопереробний завод зупинив головну установку з переробки сирої нафти. Пошкодження призвело до часткового припинення виробництва пального на тлі дефіциту бензину в країні.

Перенаправлення росією поставок нафти на тлі ударів дронів тисне на її експортні термінали - Bloomberg