Дроны атаковали НПЗ в новокуйбышевске: кадры и все детали
Киев • УНН
Завод расположен в самарской области: информации о пострадавших нет.
В российском новокуйбышевске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "ASTRA Press".
Подробности
Город расположен в самарской области: в сети появились кадры большого столба дыма, который, как утверждается, идет от "новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода", принадлежащего "роснефти".
По словам губернатора области, атака БПЛА на регион действительно была, но не уточнил последствия.
Напомним
В ночь на 9 октября неизвестные дроны атаковали волгоградскую область, вызвав пожар на "ЛУКОЙЛ-Коробковском газоперерабатывающем заводе".
Также УНН сообщал, что БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод в российском оренбурге. Данный завод является крупнейшим в мире: часть инфраструктуры повреждена, но пострадавших нет.