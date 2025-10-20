новокуйбишевський НПЗ повністю зупинив первинну переробку нафти після удару дрона - Reuters
Київ • УНН
новокуйбишевський НПЗ у самарській області повністю зупинив первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника. Завод може відновити виробництво лише на початку листопада, це вже другий подібний інцидент за місяць.
Один із ключових нафтопереробних заводів росії – новокуйбишевський НПЗ у самарській області, повністю зупинив первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника. Це вже другий подібний інцидент за останній місяць, повідомили агентству Reuters джерела в енергетичній галузі, пише УНН.
Деталі
Підприємство, що належить державній компанії "роснєфть", призупинило роботу установки первинної перегонки CDU-11 потужністю близько 18,9 тис. тонн на добу (138 тис. барелів). За словами співрозмовників агентства, інша установка – CDU-9 – була виведена з експлуатації ще раніше.
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу09.10.25, 04:52 • 35875 переглядiв
У компанії "роснєфть" офіційно ситуацію не коментують. Водночас губернатор самарської області в’ячеслав федорищев повідомив, що над регіоном працювали засоби протиповітряної оборони для відбиття атаки українських дронів, а роботу місцевого аеропорту та мобільного інтернету тимчасово обмежили з міркувань безпеки.
За даними джерел, завод може відновити виробництво лише на початку листопада.
новокуйбишевський НПЗ є одним із провідних підприємств російської нафтопереробки. Торік він переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, випустивши понад 1,1 млн тонн бензину, 1,64 млн тонн дизельного пального та 1,27 млн тонн мазуту.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, в ніч на 19 жовтня у російському новокуйбишевську після атаки БПЛА запалав нафтопереробний завод.