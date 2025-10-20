$41.730.10
Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил первичную переработку нефти после удара дрона - Reuters

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области полностью остановил первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника. Завод может возобновить производство только в начале ноября, это уже второй подобный инцидент за месяц.

Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил первичную переработку нефти после удара дрона - Reuters

Один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России – Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, полностью остановил первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника. Это уже второй подобный инцидент за последний месяц, сообщили агентству Reuters источники в энергетической отрасли, пишет УНН.

Детали

Предприятие, принадлежащее государственной компании "Роснефть", приостановило работу установки первичной перегонки CDU-11 мощностью около 18,9 тыс. тонн в сутки (138 тыс. баррелей). По словам собеседников агентства, другая установка – CDU-9 – была выведена из эксплуатации еще раньше.

БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса09.10.25, 04:52 • 35875 просмотров

В компании "Роснефть" официально ситуацию не комментируют. В то же время губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом работали средства противовоздушной обороны для отражения атаки украинских дронов, а работу местного аэропорта и мобильного интернета временно ограничили из соображений безопасности.

По данным источников, завод может возобновить производство только в начале ноября.

Новокуйбышевский НПЗ является одним из ведущих предприятий российской нефтепереработки. В прошлом году он переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, выпустив более 1,1 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Напомним

Как сообщал УНН, в ночь на 19 октября в российском Новокуйбышевске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Степан Гафтко

