20 октября
ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

В ночь на 21 октября Ростовскую область массированно атаковали беспилотники, вызвав многочисленные взрывы. В результате атаки в Батайске частично разрушена стена многоэтажки, в Ростове-на-Дону ранены два человека, а в хуторе Недвиговка повреждена линия электропередач.

ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)

В ночь на вторник, 21 октября, Ростовскую область России массированно атаковали беспилотники. Жители разных районов региона сообщают о многочисленных взрывах. Об этом информирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, росСМИ, передает УНН.

Подробности

Слюсарь сообщил, что беспилотники были сбиты над Миллеровским и Тарасовским районами, а также над Батайском, Ростовом-на-Дону и хутором Недвиговка Мясниковского района.

Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоэтажном доме на Западном шоссе частично разрушена стена верхних этажей

- написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, из дома было эвакуировано 20 человек.

В Ростове-на-Дону от падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе один житель получил осколочные ранения. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставляет его в БСМП. Также на месте оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал заместитель главы города

- написал позже Юрий Слюсарь.

Тем временем росСМИ опубликовали в соцсетях фото и видео последствий атаки.

Отмечается, что жители разных населенных пунктов сообщали о большом количестве взрывов, продолжавшихся в течение ночи.

"В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередач. Хутор остался без света. На место выехали дежурные службы", - добавил губернатор Ростовской области РФ. 

Напомним

В ночь на 19 октября в российском Новокуйбышевске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. Он полностью остановил первичную переработку сырой нефти после атаки беспилотника. Завод может возобновить производство только в начале ноября. Это был уже второй подобный инцидент за месяц.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеНовости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия