ростовскую область рф массированно атаковали беспилотники: пропал свет, есть раненые (видео)

В ночь на 21 октября Ростовскую область массированно атаковали беспилотники, вызвав многочисленные взрывы. В результате атаки в Батайске частично разрушена стена многоэтажки, в Ростове-на-Дону ранены два человека, а в хуторе Недвиговка повреждена линия электропередач.