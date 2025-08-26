У росії арештовують чиновників прикордонних регіонів через провал оборони в Курській області - ISW
Київ • УНН
У росії затримано високопосадовців трьох прикордонних областей, їх звинувачують у розкраданні коштів на оборонні укріплення. Кремль намагається перекласти на них провину за провал у відбитті українського вторгнення в Курську область.
У росії затримали кількох високопосадовців із керівництва трьох областей, що межують з Україною. Їх намагаються звинуватити у провалі вторгнення ЗСУ в Курську область у серпні 2024 року. Про це інформує УНН з посиланям на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Деталі
Зазначається, що у понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.
Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень у прикордонних районах Бєлгородської області в період роботи чиновника в обласній адміністрації.
Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько 12,4 млн доларів).
За даними ISW, раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, очільник кремля володимир путін також показово звільнив міністра транспорту росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня - незадовго до його ймовірного самогубства, що сталося того ж дня.
В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки є частиною скоординованих зусиль кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року
Крім того, в Інституті припускають, що кремль також намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність росії зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 та 2024 роках.
Нагадаємо
6 серпня 2024 року розпочалася курська наступальна операція, внаслідок якої російська армія втратила понад 77 тисяч військових. ЗСУ контролювали до 1300 км² території Курської області, зірвавши логістику ворога та сформувавши буферну зону.
