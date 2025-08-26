У росії арештовують чиновників прикордонних регіонів через провал оборони в Курській області - ISW

$41.280.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 12803 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 90976 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 62690 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 62455 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 185244 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 179221 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 69294 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66992 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66684 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51831 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25 серпня, 18:34 • 6866 перегляди
В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування25 серпня, 18:57 • 6372 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”25 серпня, 19:32 • 9238 перегляди
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі22:27 • 4652 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 4436 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 79497 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 90984 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 185251 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 179225 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 136658 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Кіт Келлог
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Білий дім
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 9910 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 79497 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 57918 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 94421 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 75798 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
Долар США
KAB-1500L

У росії арештовують чиновників прикордонних регіонів через провал оборони в Курській області - ISW

Київ • УНН

 • 118 перегляди

У росії затримано високопосадовців трьох прикордонних областей, їх звинувачують у розкраданні коштів на оборонні укріплення. Кремль намагається перекласти на них провину за провал у відбитті українського вторгнення в Курську область.

У росії арештовують чиновників прикордонних регіонів через провал оборони в Курській області - ISW

У росії затримали кількох високопосадовців із керівництва трьох областей, що межують з Україною. Їх намагаються звинуватити у провалі вторгнення ЗСУ в Курську область у серпні 2024 року. Про це інформує УНН з посиланям на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

Зазначається, що у понеділок, 25 серпня, російські правоохоронці затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова.

Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень у прикордонних районах Бєлгородської області в період роботи чиновника в обласній адміністрації.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько 12,4 млн доларів).

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський05.05.25, 10:41 • 142966 переглядiв

За даними ISW, раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, очільник кремля володимир путін також показово звільнив міністра транспорту росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня - незадовго до його ймовірного самогубства, що сталося того ж дня.

В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки є частиною скоординованих зусиль кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року

- звітує ISW.

Крім того, в Інституті припускають, що кремль також намагається перекласти провину на місцевих чиновників за нездатність росії зупинити українські рейди через кордон у Бєлгородській області в 2023 та 2024 роках.

Нагадаємо

6 серпня 2024 року розпочалася курська наступальна операція, внаслідок якої російська армія втратила понад 77 тисяч військових. ЗСУ контролювали до 1300 км² території Курської області, зірвавши логістику ворога та сформувавши буферну зону.

Ми зробили неймовірне: Сирський про Курську операцію07.08.25, 21:40 • 3620 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Володимир Путін
Брянська область
Курська область
Інститут вивчення війни
Збройні сили України
Україна