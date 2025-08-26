В России арестовывают чиновников приграничных регионов из-за провала обороны в Курской области - ISW

В России задержали нескольких высокопоставленных чиновников из руководства трех областей, граничащих с Украиной. Их пытаются обвинить в провале вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

Задержание произошло в рамках уголовного дела о хищении средств, выделявшихся на строительство оборонительных укреплений в приграничных районах Белгородской области в период работы чиновника в областной администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из этих средств Базаров присвоил один миллиард рублей (около 12,4 млн долларов).

По данным ISW, ранее по аналогичным обвинениям в хищениях правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.

Как пишут аналитики Института изучения войны, глава кремля владимир путин также показательно уволил министра транспорта россии и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля - незадолго до его вероятного самоубийства, произошедшего в тот же день.

В ISW по-прежнему убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал россии в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года