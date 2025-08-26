В России арестовывают чиновников приграничных регионов из-за провала обороны в Курской области - ISW

$41.280.07
47.910.07
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени
25 августа, 14:18
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 92447 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 186004 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 179725 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 136989 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?
25 августа, 14:33
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 80116 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины
24 августа, 20:41
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10
В России арестовывают чиновников приграничных регионов из-за провала обороны в Курской области - ISW

Киев • УНН

 • 796 просмотра

В России задержаны высокопоставленные чиновники трех приграничных областей, их обвиняют в хищении средств на оборонительные укрепления. Кремль пытается переложить на них вину за провал в отражении украинского вторжения в Курскую область.

В России арестовывают чиновников приграничных регионов из-за провала обороны в Курской области - ISW

В России задержали нескольких высокопоставленных чиновников из руководства трех областей, граничащих с Украиной. Их пытаются обвинить в провале вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Отмечается, что в понедельник, 25 августа, российские правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова.

Задержание произошло в рамках уголовного дела о хищении средств, выделявшихся на строительство оборонительных укреплений в приграничных районах Белгородской области в период работы чиновника в областной администрации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что из этих средств Базаров присвоил один миллиард рублей (около 12,4 млн долларов).

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский05.05.25, 10:41 • 142967 просмотров

По данным ISW, ранее по аналогичным обвинениям в хищениях правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, бывшего заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко и бывшего заместителя губернатора Белгородской области Рустема Зайнуллина.

Как пишут аналитики Института изучения войны, глава кремля владимир путин также показательно уволил министра транспорта россии и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта 7 июля - незадолго до его вероятного самоубийства, произошедшего в тот же день.

В ISW по-прежнему убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки являются частью скоординированных усилий кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал россии в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года

- сообщает ISW.

Кроме того, в Институте предполагают, что кремль также пытается переложить вину на местных чиновников за неспособность россии остановить украинские рейды через границу в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.

Напомним

6 августа 2024 года началась курская наступательная операция, в результате которой российская армия потеряла более 77 тысяч военных. ВСУ контролировали до 1300 км² территории Курской области, сорвав логистику врага и сформировав буферную зону.

Мы сделали невероятное: Сырский о Курской операции07.08.25, 21:40 • 3622 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Владимир Путин
Брянская область
Курская область
Институт изучения войны
Вооруженные силы Украины
Украина