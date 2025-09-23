російська армія втратила за добу 1010 військових, два літаки, гелікоптер та 5 танків - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 22 вересня, російська армія втратила 1010 військових, два літаки, гелікоптер та п'ять танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали 1103580 осіб.
За минулу добу, 22 вересня російська армія втратила 1010 своїх військових. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких два літаки, гелікоптер і п'ять танків. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали :
- особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб;
- танків – 11199 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23282 (+0) од;
- артилерійських систем – 33052 (+53) од;
- РСЗВ – 1495 (+2) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 424 (+2) од;
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За добу, 22 вересня на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних удари, 45 авіаційних ударів та здійснив 3454 обстріли, залучивши 2185 дронів-камікадзе.
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський ударний БпЛА "Форпост", який розвивав швидкість понад 160 км/год. Вартість дрона становить близько 7 мільйонів доларів, він може підніматися на висоту до 7 км та має дальність керування 250 км.
На Покровському напрямку ворог активізував штурмові дії, намагаючись блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою рф стає інфільтрація, з щоденним використанням до 600 ворожих FPV та ударних дронів.
росгвардія формує танкові підрозділи для війни в Україні - міноборони Британії22.09.25, 12:49 • 4026 переглядiв