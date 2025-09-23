російська армія втратила за добу 1010 військових, два літаки, гелікоптер та 5 танків - Генштаб ЗСУ

$41.250.00
48.420.36
ukenru
00:52 • 1356 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 11488 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 25740 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 30370 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 34725 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 50026 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 60689 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 57432 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28834 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 53515 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.2м/с
67%
752мм
Популярнi новини
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронівVideo22 вересня, 19:33 • 10761 перегляди
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 7368 перегляди
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури23:15 • 3638 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 6226 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 5518 перегляди
Публікації
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 24 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 44884 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 50037 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 60699 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 57439 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Махмуд Аббас
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 44872 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 22896 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 39189 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 89813 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 112148 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
Bild
The Guardian
E-6 Mercury

російська армія втратила за добу 1010 військових, два літаки, гелікоптер та 5 танків - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

За минулу добу, 22 вересня, російська армія втратила 1010 військових, два літаки, гелікоптер та п'ять танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали 1103580 осіб.

російська армія втратила за добу 1010 військових, два літаки, гелікоптер та 5 танків - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 22 вересня російська армія втратила 1010 своїх військових. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких два літаки, гелікоптер і п'ять танків. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали :

  • особового складу – близько  1103580 (+1010) осіб;
    • танків – 11199 (+5) од;
      • бойових броньованих машин  – 23282 (+0) од;
        • артилерійських систем – 33052 (+53) од;
          • РСЗВ – 1495 (+2) од;
            • засоби ППО – 1218 (+0) од;
              • літаків – 424 (+2) од;
                • гелікоптерів – 345 (+1);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485);
                    • крилаті ракети – 3747 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни – 1 (+0)
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);
                            • спеціальна техніка – 3969 (+0).

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За добу, 22 вересня на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних удари, 45 авіаційних ударів та здійснив 3454 обстріли, залучивши 2185 дронів-камікадзе.

                              Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський ударний БпЛА "Форпост", який розвивав швидкість понад 160 км/год. Вартість дрона становить близько 7 мільйонів доларів, він може підніматися на висоту до 7 км та має дальність керування 250 км.

                              На Покровському напрямку ворог активізував штурмові дії, намагаючись блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою рф стає інфільтрація, з щоденним використанням до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

                              росгвардія формує танкові підрозділи для війни в Україні - міноборони Британії22.09.25, 12:49 • 4026 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України