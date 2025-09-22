Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 143 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2 тис. дронів-камікадзе

$41.250.00
17:45 • 6852 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 17979 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 23584 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 34907 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 50948 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 49358 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26953 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 47258 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24479 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34763 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
Популярнi новини
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto22 вересня, 10:21 • 21226 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 18018 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 33637 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск22 вересня, 11:27 • 21369 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo14:33 • 6856 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 33660 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 34887 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 50934 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 49351 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 47253 перегляди
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 33660 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 18032 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 36209 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 86829 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 109419 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 143 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 38 перегляди

За добу відбулося 143 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних удари, 45 авіаційних ударів та здійснив 3454 обстріли, залучивши 2185 дронів-камікадзе.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 143 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2 тис. дронів-камікадзе

З початку доби відбулося 143 бойових зіткнення, ворог здійснив 3454 обстрілів та залучив для ураження 2185 дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 98 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3454 обстрілів, та залучив для ураження 2185 дронів-камікадзе 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дев’ять атак загарбників. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 154 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 44 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 163 окупанти, з яких 90 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, склад боєприпасів, 25 безпілотних літальних апаратів. Також українські воїни уразили шість артилерійських систем, п’ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 15 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 19 атак в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Полтавки. Авіаудару зазнало Залізничне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Запоріжжю та Львове, Миколаївка Херсонської області.

Армія рф зазнала значних втрат: 960 солдатів та 403 безпілотники за добу - Генштаб22.09.25, 07:25 • 3192 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна
Запоріжжя
Львів
Куп'янськ