Генштаб о ситуации на фронте: произошло 143 боевых столкновения, враг запустил более 2 тыс. дронов-камикадзе

Киев • УНН

 • 620 просмотра

За сутки произошло 143 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара, 45 авиационных ударов и совершил 3454 обстрела, задействовав 2185 дронов-камикадзе.

Генштаб о ситуации на фронте: произошло 143 боевых столкновения, враг запустил более 2 тыс. дронов-камикадзе

С начала суток произошло 143 боевых столкновения, враг совершил 3454 обстрела и задействовал для поражения 2185 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, 45 авиационных ударов, сбросив при этом 98 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 3454 обстрела и задействовал для поражения 2185 дронов-камикадзе.

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 154 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в сторону Отрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины отбили четыре атаки врага в районах Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Плещеевка, Бересток, Катериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все атаки врага.

В течение текущих суток на Покровском направлении враг совершил 44 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 163 оккупанта, из которых 90 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, склад боеприпасов, 25 беспилотных летательных аппаратов. Также украинские воины поразили шесть артиллерийских систем, пять единиц автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 15 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 19 атак в районах населенных пунктов Филиа, Сечневое, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригоровка, Новониколаевка. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Полтавки. Авиаудару подверглось Зализничное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Запорожью и Львове, Николаевка Херсонской области.

Антонина Туманова

