Покровський напрямок: ворог активізувався, намагаючись блокувати логістичні шляхи, має домінуючу тактику - 7-й корпус ДШВ

"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 10075 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 11450 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 16654 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 15512 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 29060 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 45067 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 55033 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60691 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57258 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Популярнi новини
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 13053 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 9800 перегляди
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22 вересня, 02:35 • 4446 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 13315 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 9880 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України09:32 • 368 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 10079 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 16656 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 60141 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 42432 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 9984 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 76116 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 99163 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 46135 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 45446 перегляди
Шахед-136
ChatGPT
TikTok
Ракетна система С-400
Brent

Покровський напрямок: ворог активізувався, намагаючись блокувати логістичні шляхи, має домінуючу тактику - 7-й корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 68 перегляди

На Покровському напрямку ворог активізував штурмові дії, намагаючись блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою рф стає інфільтрація, з щоденним використанням до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

Покровський напрямок: ворог активізувався, намагаючись блокувати логістичні шляхи, має домінуючу тактику - 7-й корпус ДШВ

На Покровському напрямку ворог активізував свої штурмові дії. Окупанти намагаються блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою рф стає інфільтрація. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.

7-й корпус ШР ДШВ заявив про новий характер дій противника у смузі своєї відповідальності.

Ворог активізував свої штурмові дії у смузі відповідальності 7-го корпусу ШР ДШВ та намагається блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою противника в смузі відповідальності стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових. Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає

- ідеться в заяві.

Як вказано, одночасно противник здійснює цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування БпАК по позиціям українських військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.

Повідомляється, що, розуміючи логіку дій противника, командування 7-го корпусу ШР ДШВ діє відповідно до ситуації, яка виникал, та з урахуванням наявних сил та засобів.

"Наші підрозділи застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження. Оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил". Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просуванні ворога, а й збереження життя українських військових", - заявляють в 7-му корпусі.

7-й корпус ШР ДШВ, як вказано, контролює обстановку у тісній взаємодії зі старшим командуванням.

Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомляв 21 вересня, що малі групи російських окупантів постійно пробують проникнути в Куп'янськ. Українські військові тримають оборону.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Міністерство оборони Великої Британії
Куп'янськ