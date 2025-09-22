Покровський напрямок: ворог активізувався, намагаючись блокувати логістичні шляхи, має домінуючу тактику - 7-й корпус ДШВ
Київ • УНН
На Покровському напрямку ворог активізував свої штурмові дії. Окупанти намагаються блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою рф стає інфільтрація. Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
7-й корпус ШР ДШВ заявив про новий характер дій противника у смузі своєї відповідальності.
Ворог активізував свої штурмові дії у смузі відповідальності 7-го корпусу ШР ДШВ та намагається блокувати логістичні шляхи. Домінуючою тактикою противника в смузі відповідальності стає інфільтрація – спроби проникнути невеликим групами, оминаючи передові позиції українських військових. Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. У результаті вжитих заходів, українські воїни знищили росіян. Загрози накопичення ворога у цьому населеному пункті немає
Як вказано, одночасно противник здійснює цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування БпАК по позиціям українських військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.
Повідомляється, що, розуміючи логіку дій противника, командування 7-го корпусу ШР ДШВ діє відповідно до ситуації, яка виникал, та з урахуванням наявних сил та засобів.
"Наші підрозділи застосовують всі наявні сили та засоби. Зокрема, дистанційно мінують можливі шляхи просування ворога, задіють вогневі групи та прикривають загрозливі напрямки роботою екіпажів БпЛА. У разі необхідності, створюємо додаткові інженерні загородження. Оборонці Покровська систематично знищують ворожі БпЛА за допомогою дронів та ударних "крил". Усі наші дії спрямовані не лише на зупинку просуванні ворога, а й збереження життя українських військових", - заявляють в 7-му корпусі.
7-й корпус ШР ДШВ, як вказано, контролює обстановку у тісній взаємодії зі старшим командуванням.
Доповнення
Міністерство оборони Великої Британії заявляло, що логістичний центр Покровськ на Донеччині залишається основним пунктом російських наступальних операцій.
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомляв 21 вересня, що малі групи російських окупантів постійно пробують проникнути в Куп'янськ. Українські військові тримають оборону.