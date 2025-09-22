$41.250.00
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 10703 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 11786 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 17222 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 15805 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 29221 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 45186 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55076 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57288 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 86639 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Покровское направление: враг активизировался, пытаясь блокировать логистические пути, имеет доминирующую тактику - 7-й корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 324 просмотра

На Покровском направлении враг активизировал штурмовые действия, пытаясь блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой РФ становится инфильтрация, с ежедневным использованием до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Покровское направление: враг активизировался, пытаясь блокировать логистические пути, имеет доминирующую тактику - 7-й корпус ДШВ

На Покровском направлении враг активизировал свои штурмовые действия. Оккупанты пытаются блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой рф становится инфильтрация. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

7-й корпус БР ДШВ заявил о новом характере действий противника в полосе своей ответственности.

Враг активизировал свои штурмовые действия в полосе ответственности 7-го корпуса БР ДШВ и пытается блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой противника в полосе ответственности становится инфильтрация – попытки проникнуть небольшими группами, минуя передовые позиции украинских военных. На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет

- говорится в заявлении.

Как указано, одновременно противник осуществляет круглосуточную разведку, держит высокую интенсивность применения БпАК по позициям украинских войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

Сообщается, что, понимая логику действий противника, командование 7-го корпуса БР ДШВ действует в соответствии с возникающей ситуацией и с учетом имеющихся сил и средств.

"Наши подразделения применяют все имеющиеся силы и средства. В частности, дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА. В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения. Защитники Покровска систематически уничтожают вражеские БпЛА с помощью дронов и ударных "крыльев". Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и на сохранение жизни украинских военных", - заявляют в 7-м корпусе.

7-й корпус БР ДШВ, как указано, контролирует обстановку в тесном взаимодействии со старшим командованием.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании заявляло, что логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций.

Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщал 21 сентября, что малые группы российских оккупантов постоянно пытаются проникнуть в Купянск. Украинские военные держат оборону.

Анна Мурашко

Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Министерство обороны (Великобритания)
Купянск