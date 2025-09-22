Покровское направление: враг активизировался, пытаясь блокировать логистические пути, имеет доминирующую тактику - 7-й корпус ДШВ
Киев • УНН
На Покровском направлении враг активизировал штурмовые действия, пытаясь блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой РФ становится инфильтрация, с ежедневным использованием до 600 вражеских FPV и ударных дронов.
На Покровском направлении враг активизировал свои штурмовые действия. Оккупанты пытаются блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой рф становится инфильтрация. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
7-й корпус БР ДШВ заявил о новом характере действий противника в полосе своей ответственности.
Враг активизировал свои штурмовые действия в полосе ответственности 7-го корпуса БР ДШВ и пытается блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой противника в полосе ответственности становится инфильтрация – попытки проникнуть небольшими группами, минуя передовые позиции украинских военных. На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет
Как указано, одновременно противник осуществляет круглосуточную разведку, держит высокую интенсивность применения БпАК по позициям украинских войск. Ежедневно фиксируется работа до 600 вражеских FPV и ударных дронов.
Сообщается, что, понимая логику действий противника, командование 7-го корпуса БР ДШВ действует в соответствии с возникающей ситуацией и с учетом имеющихся сил и средств.
"Наши подразделения применяют все имеющиеся силы и средства. В частности, дистанционно минируют возможные пути продвижения врага, задействуют огневые группы и прикрывают угрожающие направления работой экипажей БпЛА. В случае необходимости, создаем дополнительные инженерные заграждения. Защитники Покровска систематически уничтожают вражеские БпЛА с помощью дронов и ударных "крыльев". Все наши действия направлены не только на остановку продвижения врага, но и на сохранение жизни украинских военных", - заявляют в 7-м корпусе.
7-й корпус БР ДШВ, как указано, контролирует обстановку в тесном взаимодействии со старшим командованием.
Дополнение
Министерство обороны Великобритании заявляло, что логистический центр Покровск в Донецкой области остается основным пунктом российских наступательных операций.
Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщал 21 сентября, что малые группы российских оккупантов постоянно пытаются проникнуть в Купянск. Украинские военные держат оборону.