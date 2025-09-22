Покровское направление: враг активизировался, пытаясь блокировать логистические пути, имеет доминирующую тактику - 7-й корпус ДШВ

На Покровском направлении враг активизировал свои штурмовые действия. Оккупанты пытаются блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой рф становится инфильтрация. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

7-й корпус БР ДШВ заявил о новом характере действий противника в полосе своей ответственности.

Враг активизировал свои штурмовые действия в полосе ответственности 7-го корпуса БР ДШВ и пытается блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой противника в полосе ответственности становится инфильтрация – попытки проникнуть небольшими группами, минуя передовые позиции украинских военных. На днях группа оккупантов сумела просочиться в один из населенных пунктов Покровской агломерации. В результате принятых мер украинские воины уничтожили россиян. Угрозы накопления врага в этом населенном пункте нет