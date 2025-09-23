Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів
Київ • УНН
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський ударний БпЛА «Форпост», який розвивав швидкість понад 160 км/год. Вартість дрона становить близько 7 мільйонів доларів, він може підніматися на висоту до 7 км та має дальність керування 250 км.
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський ударний БпЛА "Форпост", який намагався втекти, розвиваючи швидкість понад 160 км/год. Про це військові повідомили у соцмережах, передає УНН.
Побачили та швидко зреагували. У того "Форпоста" ще була слабка надія втекти, бо швидкість почала перевищувати 160 км на годину. Але його вже то не врятувало. Ми знищили його. …та пішли шукати нову ціль "Є
Поліські десантники знищили ворожий БпЛА "Форпост". Російський дрон не врятувала ні висока швидкість, ні технічні характеристики.
Як зазначили військові, БпЛА "Форпост" здатний підніматися на висоту до 7 км, має дальність керування 250 км, а його вартість становить близько 7 мільйонів доларів.
Нагадаємо
Нещодавно 414-та окрема бригада безпілотних систем ліквідувала російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон", вартість якого перевищує 5 мільйонів доларів.