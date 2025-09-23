$41.250.00
22 вересня, 20:12 • 7172 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 18031 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 25673 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 30442 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 44035 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 56919 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 54166 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28222 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 50931 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25262 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський ударний БпЛА «Форпост», який розвивав швидкість понад 160 км/год. Вартість дрона становить близько 7 мільйонів доларів, він може підніматися на висоту до 7 км та має дальність керування 250 км.

Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський ударний БпЛА "Форпост", який намагався втекти, розвиваючи швидкість понад 160 км/год. Про це військові повідомили у соцмережах, передає УНН.

Побачили та швидко зреагували. У того "Форпоста" ще була слабка надія втекти, бо швидкість почала перевищувати 160 км на годину. Але його вже то не врятувало. Ми знищили його. …та пішли шукати нову ціль "Є

- зазначили десантники.

Поліські десантники знищили ворожий БпЛА "Форпост". Російський дрон не врятувала ні висока швидкість, ні технічні характеристики.

Як зазначили військові, БпЛА "Форпост" здатний підніматися на висоту до 7 км, має дальність керування 250 км, а його вартість становить близько 7 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Нещодавно 414-та окрема бригада безпілотних систем ліквідувала російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон", вартість якого перевищує 5 мільйонів доларів. 

Вероніка Марченко

Війна в Україні