Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов

22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении22 сентября, 17:16 • 7380 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду22 сентября, 17:57 • 10734 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе22 сентября, 18:33 • 8570 просмотра
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дроновVideo22 сентября, 19:33 • 5464 просмотра
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22 сентября, 20:21 • 3912 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 40742 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 44048 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 56928 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 54174 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 50936 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Радослав Сикорский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Украина
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Канада
Израиль
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 40742 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 21559 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 38019 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 88605 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 111099 просмотра
МиГ-31
Фокс Ньюс
Бильд
Хранитель
E-6 Mercury

Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский ударный БПЛА «Форпост», который развивал скорость более 160 км/ч. Стоимость дрона составляет около 7 миллионов долларов, он может подниматься на высоту до 7 км и имеет дальность управления 250 км.

Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский ударный БпЛА "Форпост", который пытался скрыться, развивая скорость более 160 км/ч. Об этом военные сообщили в соцсетях, передает УНН.

Увидели и быстро среагировали. У того "Форпоста" еще была слабая надежда убежать, потому что скорость начала превышать 160 км в час. Но его уже это не спасло. Мы уничтожили его. …и пошли искать новую цель "Есть

- отметили десантники.

Полесские десантники уничтожили вражеский БпЛА "Форпост". Российский дрон не спасла ни высокая скорость, ни технические характеристики.

Как отметили военные, БпЛА "Форпост" способен подниматься на высоту до 7 км, имеет дальность управления 250 км, а его стоимость составляет около 7 миллионов долларов.

Напомним

Недавно 414-я отдельная бригада беспилотных систем ликвидировала российский ударно-разведывательный дрон "Орион", стоимость которого превышает 5 миллионов долларов.

Вероника Марченко

Война в Украине