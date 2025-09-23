Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларов
Киев • УНН
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский ударный БПЛА «Форпост», который развивал скорость более 160 км/ч. Стоимость дрона составляет около 7 миллионов долларов, он может подниматься на высоту до 7 км и имеет дальность управления 250 км.
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский ударный БпЛА "Форпост", который пытался скрыться, развивая скорость более 160 км/ч. Об этом военные сообщили в соцсетях, передает УНН.
Увидели и быстро среагировали. У того "Форпоста" еще была слабая надежда убежать, потому что скорость начала превышать 160 км в час. Но его уже это не спасло. Мы уничтожили его. …и пошли искать новую цель "Есть
Полесские десантники уничтожили вражеский БпЛА "Форпост". Российский дрон не спасла ни высокая скорость, ни технические характеристики.
Как отметили военные, БпЛА "Форпост" способен подниматься на высоту до 7 км, имеет дальность управления 250 км, а его стоимость составляет около 7 миллионов долларов.
Недавно 414-я отдельная бригада беспилотных систем ликвидировала российский ударно-разведывательный дрон "Орион", стоимость которого превышает 5 миллионов долларов.