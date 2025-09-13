"Долітався, мазаф*кер": ЗСУ знищили російський дрон "Оріон" вартістю понад 5 мільйонів доларів
Київ • УНН
Збройні сили України ліквідували російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон", вартість якого перевищує 5 мільйонів доларів. Операцію здійснила 414-та окрема бригада безпілотних систем, відома як "Птахи Мадяра".
Деталі
За його словами, операцію провела 414-та окрема бригада безпілотних систем, також відома як "Птахи Мадяра".
З понад 1500 збитих "Птахами" протягом війни орланів, зал, суперкамів, шахедів, гербер та ланцетів, найбільшими були Мерлін та Форпост. Оріон залишався на короночку
Нагадаємо
У ніч на 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у володимирській області рф.
