Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 17212 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 34926 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 43718 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 41147 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 53847 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 34831 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 56518 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 57472 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37405 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36567 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
"Долітався, мазаф*кер": ЗСУ знищили російський дрон "Оріон" вартістю понад 5 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Збройні сили України ліквідували російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон", вартість якого перевищує 5 мільйонів доларів. Операцію здійснила 414-та окрема бригада безпілотних систем, відома як "Птахи Мадяра".

"Долітався, мазаф*кер": ЗСУ знищили російський дрон "Оріон" вартістю понад 5 мільйонів доларів

Збройні сили України ліквідували російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон", який коштує понад 5 мільйонів доларів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, інформує УНН.

Деталі

За його словами, операцію провела 414-та окрема бригада безпілотних систем, також відома як "Птахи Мадяра".

З понад 1500 збитих "Птахами" протягом війни орланів, зал, суперкамів, шахедів, гербер та ланцетів, найбільшими були Мерлін та Форпост. Оріон залишався на короночку

- підписав "Мадяр" відео.

Нагадаємо

У ніч на 7 вересня підрозділи Сил безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" у володимирській області рф.

Ураження двох російських НПЗ: "Мадяр" повідомив, скільки ще виробництва "відмінусували" у росіян30.08.25, 09:50 • 6749 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Збройні сили України