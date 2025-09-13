"Долітався, мазаф*кер": ЗСУ знищили російський дрон "Оріон" вартістю понад 5 мільйонів доларів

Збройні сили України ліквідували російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон", який коштує понад 5 мільйонів доларів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, інформує УНН.

За його словами, операцію провела 414-та окрема бригада безпілотних систем, також відома як "Птахи Мадяра".

З понад 1500 збитих "Птахами" протягом війни орланів, зал, суперкамів, шахедів, гербер та ланцетів, найбільшими були Мерлін та Форпост. Оріон залишався на короночку