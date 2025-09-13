"Долетался, мазафакер": ВСУ уничтожили российский дрон "Орион" стоимостью более 5 миллионов долларов
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины ликвидировали российский ударно-разведывательный дрон "Орион", стоимость которого превышает 5 миллионов долларов. Операцию осуществила 414-я отдельная бригада беспилотных систем, известная как "Птицы Мадяра".
Детали
По его словам, операцию провела 414-я отдельная бригада беспилотных систем, также известная как "Птицы Мадьяра".
Из более чем 1500 сбитых "Птицами" за время войны орланов, залов, суперкамов, шахедов, герберов и ланцетов, самыми крупными были Мерлин и Форпост. Орион оставался на короночку
Напомним
В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ.
