Вооруженные силы Украины ликвидировали российский ударно-разведывательный дрон "Орион", который стоит более 5 миллионов долларов. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, информирует УНН.

По его словам, операцию провела 414-я отдельная бригада беспилотных систем, также известная как "Птицы Мадьяра".

Из более чем 1500 сбитых "Птицами" за время войны орланов, залов, суперкамов, шахедов, герберов и ланцетов, самыми крупными были Мерлин и Форпост. Орион оставался на короночку