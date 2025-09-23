российская армия потеряла за сутки 1010 военных, два самолета, вертолет и 5 танков - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 22 сентября, российская армия потеряла 1010 военных, два самолета, вертолет и пять танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили 1103580 человек.
За прошедшие сутки, 22 сентября, российская армия потеряла 1010 своих военнослужащих. Кроме того, Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения, среди которых два самолета, вертолет и пять танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1103580 (+1010) человек;
- танков – 11199 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед.;
- артиллерийских систем – 33052 (+53) ед.;
- РСЗО – 1495 (+2) ед.;
- средства ПВО – 1218 (+0) ед.;
- самолетов – 424 (+2) ед.;
- вертолетов – 345 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 62486 (+485);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123);
- специальная техника – 3969 (+0).
Данные уточняются.
Напомним
За сутки, 22 сентября, на фронте произошло 143 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара, 45 авиационных ударов и совершил 3454 обстрела, задействовав 2185 дронов-камикадзе.
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский ударный БПЛА "Форпост", который развивал скорость более 160 км/ч. Стоимость дрона составляет около 7 миллионов долларов, он может подниматься на высоту до 7 км и имеет дальность управления 250 км.
На Покровском направлении враг активизировал штурмовые действия, пытаясь блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой РФ становится инфильтрация, с ежедневным использованием до 600 вражеских FPV и ударных дронов.
росгвардия формирует танковые подразделения для войны в Украине - минобороны Британии22.09.25, 12:49 • 4032 просмотра