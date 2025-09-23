российская армия потеряла за сутки 1010 военных, два самолета, вертолет и 5 танков - Генштаб ВСУ

$41.250.00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 2296 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 12080 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 26723 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 31182 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 35260 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 50936 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 61472 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 58081 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28922 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
В столице рф самолет пронесся экстремально низко над домами на фоне угрозы атак дроновVideo22 сентября, 19:33 • 11480 просмотра
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22 сентября, 20:21 • 8528 просмотра
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 4326 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов01:48 • 6872 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 7036 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 45747 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 50922 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 58067 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
российская армия потеряла за сутки 1010 военных, два самолета, вертолет и 5 танков - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 414 просмотра

За минувшие сутки, 22 сентября, российская армия потеряла 1010 военных, два самолета, вертолет и пять танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили 1103580 человек.

российская армия потеряла за сутки 1010 военных, два самолета, вертолет и 5 танков - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 22 сентября, российская армия потеряла 1010 своих военнослужащих. Кроме того, Силы обороны уничтожили десятки единиц вражеской техники и вооружения, среди которых два самолета, вертолет и пять танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1103580 (+1010) человек;
    • танков – 11199 (+5) ед.;
      • боевых бронированных машин – 23282 (+0) ед.;
        • артиллерийских систем – 33052 (+53) ед.;
          • РСЗО – 1495 (+2) ед.;
            • средства ПВО – 1218 (+0) ед.;
              • самолетов – 424 (+2) ед.;
                • вертолетов – 345 (+1);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 62486 (+485);
                    • крылатые ракеты – 3747 (+0);
                      • корабли / катера – 28 (+0);
                        • подводные лодки – 1 (+0)
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 62486 (+123);
                            • специальная техника – 3969 (+0).

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              За сутки, 22 сентября, на фронте произошло 143 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных удара, 45 авиационных ударов и совершил 3454 обстрела, задействовав 2185 дронов-камикадзе.

                              Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский ударный БПЛА "Форпост", который развивал скорость более 160 км/ч. Стоимость дрона составляет около 7 миллионов долларов, он может подниматься на высоту до 7 км и имеет дальность управления 250 км.

                              На Покровском направлении враг активизировал штурмовые действия, пытаясь блокировать логистические пути. Доминирующей тактикой РФ становится инфильтрация, с ежедневным использованием до 600 вражеских FPV и ударных дронов.

                              росгвардия формирует танковые подразделения для войны в Украине - минобороны Британии22.09.25, 12:49 • 4032 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины