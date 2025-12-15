російська армія втратила майже тисячу військових за добу 14 грудня - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Протягом доби 14 грудня російська армія втратила щонайменше 980 військових, два танки та два засоби ППО. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 склали близько 1 189 470 осіб.
Протягом доби 14 грудня російська армія втратила ще щонайменше 980 військових. Також українські захисники знищили два танки та два засоби ППО. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
- танків – 11 412 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
- артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
- РСЗВ – 1 570 (+3) од.
- засоби ППО – 1 261 (+2) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
Нагадаємо
14 грудня на російсько-українському фронті відбулося 148 бойових зіткнень, з 42 авіаударами та 103 керованими бомбами. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.
