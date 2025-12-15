$42.270.00
14 грудня, 21:34 • 11054 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 18973 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 18131 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 27981 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 34694 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 49564 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 74928 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51236 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 47393 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 38986 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Financial Times

російська армія втратила майже тисячу військових за добу 14 грудня - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Протягом доби 14 грудня російська армія втратила щонайменше 980 військових, два танки та два засоби ППО. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 склали близько 1 189 470 осіб.

російська армія втратила майже тисячу військових за добу 14 грудня - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 14 грудня російська армія втратила ще щонайменше 980  військових. Також українські захисники знищили два танки та два засоби ППО. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 189 470 (+980) осіб
    • танків – 11 412 (+2) од.
      • бойових броньованих машин – 23 731 (+10) од.
        • артилерійських систем – 35 105 (+64) од.
          • РСЗВ – 1 570 (+3) од.
            • засоби ППО – 1 261 (+2) од.
              • літаків – 432 (+0) од.
                • гелікоптерів – 347 (+0) од.
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 90 777 (+653) од.
                    • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
                      • кораблі/катери – 28 (+0) од.
                        • підводні човни – 1 (+0) од.
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 005 (+207) од.
                            • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

                              Нагадаємо

                              14 грудня на російсько-українському фронті відбулося 148 бойових зіткнень, з 42 авіаударами та 103 керованими бомбами. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському, Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

                              Віта Зеленецька

