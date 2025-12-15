$42.270.00
14 декабря, 21:34
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 19405 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 18462 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 28325 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 34910 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 49667 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 75031 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51262 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 47457 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 39058 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
российская армия потеряла почти тысячу военных за сутки 14 декабря - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В течение суток 14 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 980 военных, два танка и два средства ПВО. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.25 составили около 1 189 470 человек.

В течение суток 14 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 980 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили два танка и два средства ПВО. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 189 470 (+980) человек
    • танков – 11 412 (+2) ед.
      • боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.
        • артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.
          • РСЗО – 1 570 (+3) ед.
            • средства ПВО – 1 261 (+2) ед.
              • самолетов – 432 (+0) ед.
                • вертолетов – 347 (+0) ед.
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.
                    • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
                      • корабли/катера – 28 (+0) ед.
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед.
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.
                            • специальная техника – 4 026 (+0) ед.

                              Напомним

                              14 декабря на российско-украинском фронте произошло 148 боевых столкновений, с 42 авиаударами и 103 управляемыми бомбами. Наиболее интенсивные бои шли на Покровском, Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

                              Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15.12.25, 05:27

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Столкновения
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины