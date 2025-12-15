российская армия потеряла почти тысячу военных за сутки 14 декабря - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение суток 14 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 980 военных, два танка и два средства ПВО. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.25 составили около 1 189 470 человек.
В течение суток 14 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 980 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили два танка и два средства ПВО. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 189 470 (+980) человек
- танков – 11 412 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.
- РСЗО – 1 570 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 261 (+2) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.
- специальная техника – 4 026 (+0) ед.
Напомним
14 декабря на российско-украинском фронте произошло 148 боевых столкновений, с 42 авиаударами и 103 управляемыми бомбами. Наиболее интенсивные бои шли на Покровском, Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Москву атаковали беспилотники: раздавались взрывы, местные аэропорты приостанавливали работу15.12.25, 05:27 • 1314 просмотров