российская армия потеряла почти тысячу военных за сутки 14 декабря - Генштаб ВСУ

В течение суток 14 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 980 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили два танка и два средства ПВО. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 189 470 (+980) человек

танков – 11 412 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 731 (+10) ед.

артиллерийских систем – 35 105 (+64) ед.

РСЗО – 1 570 (+3) ед.

средства ПВО – 1 261 (+2) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 90 777 (+653) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 005 (+207) ед.

специальная техника – 4 026 (+0) ед.

Напомним

14 декабря на российско-украинском фронте произошло 148 боевых столкновений, с 42 авиаударами и 103 управляемыми бомбами. Наиболее интенсивные бои шли на Покровском, Константиновском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

