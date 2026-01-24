росіяни пошкодили гуртожиток у Харкові: переселенців перевезли, з ними працювали психологи ДСНС

Фото: ДСНС України

російські окупанти у ніч на 24 січня пошкодили будівлю гуртожитку у Харкові, де проживали люди, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Після російських обстрілів цих людей переселили до іншого гуртожитку. З постраждалими зустрілись психологи ДСНС: людям надали необхідну психологічну підтримку, допомагали стабілізувати емоційний стан, знизити рівень тривоги та повернути відчуття безпеки після важкої ночі.

Рятувальники поруч з людьми не лише під час ліквідації наслідків російських ударів, а й у моменти, коли їм найбільше потрібні підтримка та тепло - заявили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Вдень у суботу, 24 січня, у Харкові кількість постраждалих від нічного обстрілу рф зросла до 31.