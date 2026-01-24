росіяни пошкодили гуртожиток у Харкові: переселенців перевезли, з ними працювали психологи ДСНС

$43.170.01
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 10911 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 19814 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 24377 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 40679 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 39444 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 32590 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28025 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 57742 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 52613 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22728 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 9218 перегляди
"Не можна зволікати з ППО, не можна заплющувати очі на ці удари": Зеленський відреагував на атаку рф понад 370 дронами та 21 ракетоюPhoto24 січня, 07:16 • 4022 перегляди
Україна замовила 18 систем IRIS-T у Німеччини - DW24 січня, 08:12 • 7882 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 10435 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 6804 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 57742 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 73497 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 08:04 • 90387 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 85404 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 86580 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Абу-Дабі
Харківська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 6926 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 10500 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 29442 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 29383 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 43244 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Х-101

росіяни пошкодили гуртожиток у Харкові: переселенців перевезли, з ними працювали психологи ДСНС

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Вночі 24 січня російські окупанти обстріляли гуртожиток у Харкові, де проживали вимушені переселенці. Постраждалих перевезли до іншого гуртожитку, психологи ДСНС надали їм підтримку.

росіяни пошкодили гуртожиток у Харкові: переселенців перевезли, з ними працювали психологи ДСНС
Фото: ДСНС України

російські окупанти у ніч на 24 січня пошкодили будівлю гуртожитку у Харкові, де проживали люди, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Після російських обстрілів цих людей переселили до іншого гуртожитку. З постраждалими зустрілись психологи ДСНС: людям надали необхідну психологічну підтримку, допомагали стабілізувати емоційний стан, знизити рівень тривоги та повернути відчуття безпеки після важкої ночі.

Рятувальники поруч з людьми не лише під час ліквідації наслідків російських ударів, а й у моменти, коли їм найбільше потрібні підтримка та тепло

- заявили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Вдень у суботу, 24 січня, у Харкові кількість постраждалих від нічного обстрілу рф зросла до 31.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків