росіяни пошкодили гуртожиток у Харкові: переселенців перевезли, з ними працювали психологи ДСНС
Київ • УНН
Вночі 24 січня російські окупанти обстріляли гуртожиток у Харкові, де проживали вимушені переселенці. Постраждалих перевезли до іншого гуртожитку, психологи ДСНС надали їм підтримку.
російські окупанти у ніч на 24 січня пошкодили будівлю гуртожитку у Харкові, де проживали люди, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Після російських обстрілів цих людей переселили до іншого гуртожитку. З постраждалими зустрілись психологи ДСНС: людям надали необхідну психологічну підтримку, допомагали стабілізувати емоційний стан, знизити рівень тривоги та повернути відчуття безпеки після важкої ночі.
Рятувальники поруч з людьми не лише під час ліквідації наслідків російських ударів, а й у моменти, коли їм найбільше потрібні підтримка та тепло
Нагадаємо
Вдень у суботу, 24 січня, у Харкові кількість постраждалих від нічного обстрілу рф зросла до 31.