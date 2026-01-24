Кількість постраждалих від нічного удару рф по Харкову зросла до 31

У Харкові кількість постраждалих від нічного обстрілу рф зросла до 31, повідомив у суботу у Telegram мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Харків зросла до 27. Зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях, пошкоджено будинки та понад 60 автомобілів.