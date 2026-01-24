Кількість постраждалих від нічного удару рф по Харкову зросла до 31
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 31 особи. Зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях, пошкоджено будинки та понад 60 автомобілів.
У Харкові кількість постраждалих від нічного обстрілу рф зросла до 31, повідомив у суботу у Telegram мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 31
Доповнення
Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Харків зросла до 27. Зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях, пошкоджено будинки та понад 60 автомобілів.