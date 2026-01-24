$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 4042 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 11229 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 18433 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 34353 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 34360 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30436 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26589 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 51901 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 47443 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21931 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Кількість постраждалих від нічного удару рф по Харкову зросла до 31

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Харків кількість постраждалих зросла до 31 особи. Зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях, пошкоджено будинки та понад 60 автомобілів.

Кількість постраждалих від нічного удару рф по Харкову зросла до 31

У Харкові кількість постраждалих від нічного обстрілу рф зросла до 31, повідомив у суботу у Telegram мер міста Ігор Терехов, пише УНН.

Кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 31

- повідомив мер Терехов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Харків зросла до 27. Зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях, пошкоджено будинки та понад 60 автомобілів.

Юлія Шрамко

Ігор Терехов
Харків