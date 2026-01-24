Уже 27 постраждалих від нічної атаки рф на Харків

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 1696 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 8368 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 16779 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 32604 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 32949 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 29851 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26161 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 50145 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 45830 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21675 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Патентна війна у світі технологій: на творців окулярів Ray-Ban Meta подали багатомільярдний позов24 січня, 01:01 • 5062 перегляди
Дипломатичний скандал: заяви Дональда Трампа про союзників по НАТО в Афганістані викликали хвилю обурення24 січня, 01:21 • 4358 перегляди
Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа24 січня, 01:47 • 4140 перегляди
Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters24 січня, 02:11 • 4016 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"06:01 • 3428 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 50145 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 67097 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 85638 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 81081 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 82486 перегляди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Музикант
Сполучені Штати Америки
Україна
Харків
Білий дім
Ґренландія
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 1694 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 27488 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27062 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 41354 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 56319 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм

Уже 27 постраждалих від нічної атаки рф на Харків

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Внаслідок нічної атаки безпілотниками на Харків постраждали 27 осіб, включаючи 12-річного хлопчика. Зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях, пошкоджено будинки та понад 60 автомобілів.

Уже 27 постраждалих від нічної атаки рф на Харків

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Харків зросла до 27, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Харків збільшилася до 27 осіб

- повідомив Синєгубов.

Медики, з його слів, надають всю необхідну допомогу.

Доповнення

Цієї ночі, за даними Синєгубова, армія рф атакувала місто Харків безпілотниками. Було зафіксовано 25 ударів по 10 локаціям. В повітряному просторі над регіоном спостерігалося понад 100 ворожих безпілотників.

Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Вибито вікна у навколишніх будинках, пошкоджено понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселено понад 40 людей.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Харків