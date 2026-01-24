Уже 27 постраждалих від нічної атаки рф на Харків

Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Харків зросла до 27, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Медики, з його слів, надають всю необхідну допомогу.

Цієї ночі, за даними Синєгубова, армія рф атакувала місто Харків безпілотниками. Було зафіксовано 25 ударів по 10 локаціям. В повітряному просторі над регіоном спостерігалося понад 100 ворожих безпілотників.

Серед постраждалих – 12-річний хлопчик. Вибито вікна у навколишніх будинках, пошкоджено понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселено понад 40 людей.