Уже 27 пострадавших от ночной атаки рф на Харьков

Число пострадавших от ночной атаки РФ на Харьков возросло до 27, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Число пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек - сообщил Синегубов.

Медики, по его словам, оказывают всю необходимую помощь.

Этой ночью, по данным Синегубова, армия рф атаковала город Харьков беспилотниками. Было зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. В воздушном пространстве над регионом наблюдалось более 100 вражеских беспилотников.

Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Выбиты окна в окрестных домах, повреждено более 60 автомобилей. Из одного из домов отселено более 40 человек.