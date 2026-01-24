Уже 27 пострадавших от ночной атаки рф на Харьков
Киев • УНН
В результате ночной атаки беспилотниками на Харьков пострадали 27 человек, включая 12-летнего мальчика. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям, повреждены дома и более 60 автомобилей.
Число пострадавших от ночной атаки РФ на Харьков возросло до 27, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Медики, по его словам, оказывают всю необходимую помощь.
Дополнение
Этой ночью, по данным Синегубова, армия рф атаковала город Харьков беспилотниками. Было зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. В воздушном пространстве над регионом наблюдалось более 100 вражеских беспилотников.
Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Выбиты окна в окрестных домах, повреждено более 60 автомобилей. Из одного из домов отселено более 40 человек.