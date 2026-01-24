Число пострадавших от ночного удара рф по Харькову возросло до 31

В Харькове количество пострадавших от ночного обстрела рф возросло до 31, сообщил в субботу в Telegram мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Число пострадавших от ночного обстрела возросло до 31 - сообщил мэр Терехов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ночной атаки рф на Харьков возросло до 27. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям, повреждены дома и более 60 автомобилей.