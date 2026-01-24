Число пострадавших от ночного удара рф по Харькову возросло до 31

$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 4014 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 11203 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 18409 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 34331 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 34344 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30431 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26587 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 51879 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 47429 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21930 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Китай выбрал тактику выжидания и сдержанности в Давосе на фоне конфликтов США – Reuters24 января, 02:11 • 6148 просмотра
Прогнозы Грэмми-2026: Кендрик Ламар и Леди Гага готовятся к триумфу24 января, 02:31 • 3686 просмотра
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию после отказа Трампа от силового сценария24 января, 02:50 • 4602 просмотра
Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"24 января, 03:13 • 5222 просмотра
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"24 января, 06:01 • 5544 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 51881 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 68509 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 86626 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 82079 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 83412 просмотра
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Белый дом
Гренландия
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 1244 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 2696 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 27946 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 27558 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 41788 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook

Число пострадавших от ночного удара рф по Харькову возросло до 31

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В результате ночной атаки на Харьков число пострадавших возросло до 31 человека. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям, повреждены дома и более 60 автомобилей.

Число пострадавших от ночного удара рф по Харькову возросло до 31

В Харькове количество пострадавших от ночного обстрела рф возросло до 31, сообщил в субботу в Telegram мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Число пострадавших от ночного обстрела возросло до 31

- сообщил мэр Терехов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ночной атаки рф на Харьков возросло до 27. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям, повреждены дома и более 60 автомобилей.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков