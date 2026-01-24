$43.170.01
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 11092 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 20192 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 24582 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 40904 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 39614 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 32686 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28095 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 58076 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 52990 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22798 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
россияне повредили общежитие в Харькове: переселенцев перевезли, с ними работали психологи ГСЧС

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Ночью 24 января российские оккупанты обстреляли общежитие в Харькове, где проживали вынужденные переселенцы. Пострадавших перевезли в другое общежитие, психологи ГСЧС оказали им поддержку.

россияне повредили общежитие в Харькове: переселенцев перевезли, с ними работали психологи ГСЧС
Фото: ГСЧС Украины

российские оккупанты в ночь на 24 января повредили здание общежития в Харькове, где проживали люди, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

После российских обстрелов этих людей переселили в другое общежитие. С пострадавшими встретились психологи ГСЧС: людям оказали необходимую психологическую поддержку, помогали стабилизировать эмоциональное состояние, снизить уровень тревоги и вернуть ощущение безопасности после тяжелой ночи.

Спасатели рядом с людьми не только во время ликвидации последствий российских ударов, но и в моменты, когда им больше всего нужны поддержка и тепло

- заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Днем в субботу, 24 января, в Харькове число пострадавших от ночного обстрела рф возросло до 31.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
