россияне повредили общежитие в Харькове: переселенцев перевезли, с ними работали психологи ГСЧС

Фото: ГСЧС Украины

российские оккупанты в ночь на 24 января повредили здание общежития в Харькове, где проживали люди, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

После российских обстрелов этих людей переселили в другое общежитие. С пострадавшими встретились психологи ГСЧС: людям оказали необходимую психологическую поддержку, помогали стабилизировать эмоциональное состояние, снизить уровень тревоги и вернуть ощущение безопасности после тяжелой ночи.

Спасатели рядом с людьми не только во время ликвидации последствий российских ударов, но и в моменты, когда им больше всего нужны поддержка и тепло - заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

Днем в субботу, 24 января, в Харькове число пострадавших от ночного обстрела рф возросло до 31.