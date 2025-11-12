росіяни тричі вдарили дронами по старій забудові майже у центрі Харкова: 3 постраждалих

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20823 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51004 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47531 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50851 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48656 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44585 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60512 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132076 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51463 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70242 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46286 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65211 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14033 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23897 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22646 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61884 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62097 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

росіяни тричі вдарили дронами по старій забудові майже у центрі Харкова: 3 постраждалих

Київ • УНН

 • 2436 перегляди

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Холодногірський район Харкова постраждали троє людей. 68-річний чоловік та 60-річна жінка госпіталізовані, 77-річній жінці надано допомогу на місці.

росіяни тричі вдарили дронами по старій забудові майже у центрі Харкова: 3 постраждалих

Харків сьогодні зазнав атаки рф дронами по району старої забудови, відомо про трьох постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району. Постраждали щонайменше троє людей

- написав Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА, від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.

На місці, з його слів, спалахнула пожежа.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки", - уточнив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Зараз оперативно ліквідуємо наслідки. Далі будемо розбирати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає", - зазначив Синєгубов.

Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN24.10.25, 11:32 • 4031 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Національна поліція України
Харків