росіяни тричі вдарили дронами по старій забудові майже у центрі Харкова: 3 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Холодногірський район Харкова постраждали троє людей. 68-річний чоловік та 60-річна жінка госпіталізовані, 77-річній жінці надано допомогу на місці.
Харків сьогодні зазнав атаки рф дронами по району старої забудови, відомо про трьох постраждалих, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Сьогодні ворог атакував район старої забудови Харкова, майже центр міста. Наразі відомо про три удари БпЛА по Холодногірському району. Постраждали щонайменше троє людей
Деталі
За даними голови ОВА, від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік та 60-річна жінка, вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.
На місці, з його слів, спалахнула пожежа.
"За попередньою інформацією, внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки", - уточнив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Зараз оперативно ліквідуємо наслідки. Далі будемо розбирати завали, аби пересвідчитися, що під ними нікого немає", - зазначив Синєгубов.
