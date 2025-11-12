россияне трижды ударили дронами по старой застройке почти в центре Харькова: 3 пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки вражеских БпЛА на Холодногорский район Харькова пострадали три человека. 68-летний мужчина и 60-летняя женщина госпитализированы, 77-летней женщине оказана помощь на месте.
Харьков сегодня подвергся атаке рф дронами по району старой застройки, известно о трех пострадавших, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Сегодня враг атаковал район старой застройки Харькова, почти центр города. Сейчас известно о трех ударах БпЛА по Холодногорскому району. Пострадали по меньшей мере три человека
Детали
По данным главы ОВА, от взрывной волны получили травмы и ушибы 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они госпитализированы. Также медики оказали помощь 77-летней женщине, получившей легкие ранения.
На месте, по его словам, вспыхнул пожар.
"По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" по центральной части города повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома", - уточнил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
"Сейчас оперативно ликвидируем последствия. Далее будем разбирать завалы, чтобы убедиться, что под ними никого нет", - отметил Синегубов.
