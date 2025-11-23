росіяни масовано атакували Харків дронами: є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
23 листопада росіяни масовано атакували Харків дронами, влучивши у приватний будинок. Загинула одна людина, є постраждалі, виникла пожежа.
У неділю ввечері, 23 листопада, росіяни масовано атакували Харків дронами. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Міська влада повідомила про влучання у приватний будинок та постраждалих. Про це інформують Харківський міський голова Ігор Терехов, голова Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов, передає УНН.
За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, є загибла людина у Шевченківському районі, внаслідок влучання ворожого "шахеду" у приватний будинок. Також є постраждалі через цей обстріл Харкова
За його словами, безпілотник влучив у приватний будинок.
На цю хвилину, за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого та пʼятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків
Він додав, що у Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожих ударів безпілотниками спалахнула пожежа.
На місці "прильотів" правцюють підрозділи ДСНС та медики.
