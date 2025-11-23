россияне массированно атаковали Харьков дронами: есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
23 ноября россияне массированно атаковали Харьков дронами, попав в частный дом. Погиб один человек, есть пострадавшие, возник пожар.
В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. По предварительной информации, один человек погиб. В результате обстрела возник пожар. Городские власти сообщили о попадании в частный дом и пострадавших. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.
По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе, в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова
По его словам, беспилотник попал в частный дом.
На эту минуту, по предварительной информации, известно об одном погибшем и пяти пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков
Он добавил, что в Шевченковском районе Харькова в результате вражеских ударов беспилотниками вспыхнул пожар.
На месте "прилетов" работают подразделения ГСЧС и медики.
