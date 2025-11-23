$42.150.00
CBS News: Зеленский может поехать в США на следующей неделе, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 16325 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 22659 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 18739 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 18631 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 17556 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 14979 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14948 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 36160 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44834 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
россияне массированно атаковали Харьков дронами: есть погибший и пострадавшие

Киев • УНН

 • 1972 просмотра

23 ноября россияне массированно атаковали Харьков дронами, попав в частный дом. Погиб один человек, есть пострадавшие, возник пожар.

россияне массированно атаковали Харьков дронами: есть погибший и пострадавшие

В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. По предварительной информации, один человек погиб. В результате обстрела возник пожар. Городские власти сообщили о попадании в частный дом и пострадавших. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, передает УНН.

По предварительной информации, требующей подтверждения, есть погибший человек в Шевченковском районе, в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие из-за этого обстрела Харькова

- говорится в сообщении Терехова.

По его словам, беспилотник попал в частный дом.

На эту минуту, по предварительной информации, известно об одном погибшем и пяти пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков

- уточнил Синегубов.

Он добавил, что в Шевченковском районе Харькова в результате вражеских ударов беспилотниками вспыхнул пожар.

На месте "прилетов" работают подразделения ГСЧС и медики.

Четыре человека погибли и четверо получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области - Нацполиция23.11.25, 12:27 • 3210 просмотров

Вита Зеленецкая

