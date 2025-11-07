росіяни атакували Запоріжжя: вибиті вікна в багатоповерхівках та дитячому садку
Київ • УНН
В ніч на 7 листопада росіяни атакували Запоріжжя, вибивши вікна у житлових будинках та дитячому садку. Інформації про постраждалих не надходило.
У ніч проти 07 листопада росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу вибиті вікна в багатоповерхівках та дитячому садку. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя
"Наразі інформації про постраждалих не надходило", - додав він.
