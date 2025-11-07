россияне атаковали Запорожье: выбиты окна в многоэтажках и детском саду
Киев • УНН
В ночь на 7 ноября россияне атаковали Запорожье, выбив окна в жилых домах и детском саду. Информации о пострадавших не поступало.
В ночь на 7 ноября россияне атаковали Запорожье. В результате обстрела выбиты окна в многоэтажках и детском саду. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
В результате атаки россиян выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья
"Пока информации о пострадавших не поступало", - добавил он.
Напомним
Офис генпрокурора передал Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине материалы о 190 тысячах российских военных преступлений. Зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами против гражданских за 9 месяцев, что вдвое больше, чем за весь 2024 год.
