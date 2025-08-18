$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 26621 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 37824 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 27282 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 47346 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 64215 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 117044 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 147512 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91579 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88742 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68542 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія свідомо б'є по цивільних: Клименко про удари по Харкову і Запоріжжю 18 серпня

Київ • УНН

 • 2 перегляди

18 серпня російські війська обстріляли Харків та Запоріжжя. Внаслідок атак загинуло 10 мирних мешканців, зокрема 2 дітей, та 46 отримали поранення.

росія свідомо б'є по цивільних: Клименко про удари по Харкову і Запоріжжю 18 серпня

росія продовжує бити по цивільних громадянах України - удари по Харкову і Запоріжжі 18 серпня свідчать про те, що їм не потрібен мир. Про це написав у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

У Харкові на місці ворожого обстрілу працюють рятувальники та поліцейські. Задіяна спеціалізована техніка, також залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Водночас з аварійно-рятувальними роботами тривало пожежогасіння. Внаслідок обстрілу вогонь охопив декілька квартир на різних поверхах загальною площею 900 квадратних метрів.

Станом на зараз внаслідок атаки по житловому кварталу Харкова загинуло 7 мирних мешканців, серед них – двоє дітей. Постраждало 23 людини, з них 6 дітей. У Запоріжжі від ворожого удару загинуло 3 особи, ще 23 - отримали поранення

- написав Клименко.

Він додав: російський агресор продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та житлові квартали, вбиваючи дітей.

Саме тому ми маємо бути сильними та єдиними в підтримці зусиль Президента України, спрямованих на досягнення миру, який гарантує безпеку українців - у якому дитинство буде про майбутнє, а не про руїну 

- зазначив Клименко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Харкову, Запоріжжю, Сумщині та Одесі напередодні зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни. Він вказав, що "почути "стоп" повинна саме москва".

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Сумська область
Міністерство внутрішніх справ України
Вашингтон
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Одеса
Харків