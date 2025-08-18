росія свідомо б'є по цивільних: Клименко про удари по Харкову і Запоріжжю 18 серпня

росія продовжує бити по цивільних громадянах України - удари по Харкову і Запоріжжі 18 серпня свідчать про те, що їм не потрібен мир. Про це написав у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.

У Харкові на місці ворожого обстрілу працюють рятувальники та поліцейські. Задіяна спеціалізована техніка, також залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Водночас з аварійно-рятувальними роботами тривало пожежогасіння. Внаслідок обстрілу вогонь охопив декілька квартир на різних поверхах загальною площею 900 квадратних метрів.

Станом на зараз внаслідок атаки по житловому кварталу Харкова загинуло 7 мирних мешканців, серед них – двоє дітей. Постраждало 23 людини, з них 6 дітей. У Запоріжжі від ворожого удару загинуло 3 особи, ще 23 - отримали поранення

Він додав: російський агресор продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та житлові квартали, вбиваючи дітей.

Саме тому ми маємо бути сильними та єдиними в підтримці зусиль Президента України, спрямованих на досягнення миру, який гарантує безпеку українців - у якому дитинство буде про майбутнє, а не про руїну