росія свідомо б'є по цивільних: Клименко про удари по Харкову і Запоріжжю 18 серпня
Київ • УНН
18 серпня російські війська обстріляли Харків та Запоріжжя. Внаслідок атак загинуло 10 мирних мешканців, зокрема 2 дітей, та 46 отримали поранення.
росія продовжує бити по цивільних громадянах України - удари по Харкову і Запоріжжі 18 серпня свідчать про те, що їм не потрібен мир. Про це написав у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
У Харкові на місці ворожого обстрілу працюють рятувальники та поліцейські. Задіяна спеціалізована техніка, також залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.
Водночас з аварійно-рятувальними роботами тривало пожежогасіння. Внаслідок обстрілу вогонь охопив декілька квартир на різних поверхах загальною площею 900 квадратних метрів.
Станом на зараз внаслідок атаки по житловому кварталу Харкова загинуло 7 мирних мешканців, серед них – двоє дітей. Постраждало 23 людини, з них 6 дітей. У Запоріжжі від ворожого удару загинуло 3 особи, ще 23 - отримали поранення
Він додав: російський агресор продовжує атакувати цивільну інфраструктуру та житлові квартали, вбиваючи дітей.
Саме тому ми маємо бути сильними та єдиними в підтримці зусиль Президента України, спрямованих на досягнення миру, який гарантує безпеку українців - у якому дитинство буде про майбутнє, а не про руїну
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Харкову, Запоріжжю, Сумщині та Одесі напередодні зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни. Він вказав, що "почути "стоп" повинна саме москва".