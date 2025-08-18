россия сознательно бьет по гражданским: Клименко об ударах по Харькову и Запорожью 18 августа

россия продолжает бить по гражданским гражданам Украины – удары по Харькову и Запорожью 18 августа свидетельствуют о том, что им не нужен мир. Об этом написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

В Харькове на месте вражеского обстрела работают спасатели и полицейские. Задействована специализированная техника, также привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.

В то же время с аварийно-спасательными работами продолжалось пожаротушение. В результате обстрела огонь охватил несколько квартир на разных этажах общей площадью 900 квадратных метров.

По состоянию на сейчас в результате атаки по жилому кварталу Харькова погибло 7 мирных жителей, среди них – двое детей. Пострадало 23 человека, из них 6 детей. В Запорожье от вражеского удара погибло 3 человека, еще 23 - получили ранения

Он добавил: российский агрессор продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, убивая детей.

Именно поэтому мы должны быть сильными и едиными в поддержке усилий Президента Украины, направленных на достижение мира, который гарантирует безопасность украинцев - в котором детство будет о будущем, а не о руинах