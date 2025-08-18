$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 28046 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Европа
Запорожье
россия сознательно бьет по гражданским: Клименко об ударах по Харькову и Запорожью 18 августа

Киев • УНН

 • 152 просмотра

18 августа российские войска обстреляли Харьков и Запорожье. В результате атак погибло 10 мирных жителей, в том числе 2 детей, и 46 получили ранения.

россия сознательно бьет по гражданским: Клименко об ударах по Харькову и Запорожью 18 августа

россия продолжает бить по гражданским гражданам Украины – удары по Харькову и Запорожью 18 августа свидетельствуют о том, что им не нужен мир. Об этом написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

В Харькове на месте вражеского обстрела работают спасатели и полицейские. Задействована специализированная техника, также привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.

В то же время с аварийно-спасательными работами продолжалось пожаротушение. В результате обстрела огонь охватил несколько квартир на разных этажах общей площадью 900 квадратных метров.

По состоянию на сейчас в результате атаки по жилому кварталу Харькова погибло 7 мирных жителей, среди них – двое детей. Пострадало 23 человека, из них 6 детей. В Запорожье от вражеского удара погибло 3 человека, еще 23 - получили ранения

- написал Клименко.

Он добавил: российский агрессор продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы, убивая детей.

Именно поэтому мы должны быть сильными и едиными в поддержке усилий Президента Украины, направленных на достижение мира, который гарантирует безопасность украинцев - в котором детство будет о будущем, а не о руинах 

- отметил Клименко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову, Запорожью, Сумщине и Одессе накануне встречи в Вашингтоне по прекращению войны. Он указал, что "услышать "стоп" должна именно москва".

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Сумская область
Министерство внутренних дел Украины
Вашингтон
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Одесса
Харьков