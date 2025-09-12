$41.210.09
росія протягом року порушила повітряний простір 9 європейських країн: зафіксовано 36 інцидентів

Київ • УНН

 • 200 перегляди

За минулий рік Росія 36 разів порушила повітряний простір дев'яти європейських країн. Зафіксовано як випадкові прольоти безпілотників, так і свідомі бойові дії з використанням ударних дронів.

росія протягом року порушила повітряний простір 9 європейських країн: зафіксовано 36 інцидентів

росія за минулий рік 36 разів порушила повітряний простір дев’яти європейських країн. Зафіксовано як випадкові прольоти безпілотників, так і свідомі бойові дії з використанням ударних дронів. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Центр відслідкував повідомлення про порушення росією повітряного простору 9 європейських країн. 

Зазначається, що за період із вересня 2024 року по вересень 2025-го загалом було зафіксовано 36 порушень. Серед них як випадкові прольоти безпілотників, так і активні бойові дії з використанням бойових дронів. 

У ЦПД підкреслили, що масовані дії Росії спрямовані не на припинення війни, а на її ескалацію, випробовуючи реакцію Європи та НАТО. У зв’язку з цим, активне посилення міжнародного тиску на рф та військова підтримка України залишаються ключовими завданнями для забезпечення безпеки в Європі.

Експерти також наголошують, що більшість дронів, які перетинали кордони, були ударними або розвідувальними, а кілька випадків завершилися аваріями або падінням літальних апаратів на території країн ЄС.

Нагадаємо

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.  

19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір.

Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу11.09.25, 23:11 • 1168 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
НАТО
Європейський Союз
Європа
Україна
Польща