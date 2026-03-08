росія перекидає елітні війська ВДВ та морпіхів на південний фронт - ISW

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 22832 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 58324 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 34379 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 35910 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 53437 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 58733 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 66135 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 45313 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 90953 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30847 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1м/с
86%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина розгортає винищувачі F-16 на Кіпрі - Reuters7 березня, 21:41 • 6696 перегляди
Десантники 77-ї бригади ДШВ показали ліквідацію групи окупантів біля Загризового на Куп'янському напрямкуVideo7 березня, 21:59 • 10205 перегляди
Трамп - Стармеру: Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемоглиPhoto7 березня, 22:32 • 10827 перегляди
Укрзалізниця затримує низку міжнародних та внутрішніх поїздів через обстріли00:12 • 10604 перегляди
ЦПД: рф поширює фейк про провину української ППО у загибелі 11 людей у Харкові01:58 • 13575 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 54834 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 61972 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 90957 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 57558 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 65094 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 19243 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 21899 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 23651 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 24874 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 24968 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Washington Post

росія перекидає елітні війська ВДВ та морпіхів на південний фронт - ISW

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

Командування рф передислокувало елітні підрозділи з Покровського напрямку через успіхи ЗСУ. росія вже використовувала передислокацію елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті в минулому

росія перекидає елітні війська ВДВ та морпіхів на південний фронт - ISW

російське військове командування, ймовірно, передислокувало елітні підрозділи повітряно-десантних сил та морської піхоти з Покровського напрямку та тактичного району Добропілля на сході України на південну лінію фронту у відповідь на нещодавні українські здобутки на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Вказується, що раніше російське військове командування передислокувало "відносно елітні" підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки, такі як курський напрямок у серпні 2024 року та тактичний район Добропілля у вересні 2025 року.

Передислокація елементів морської піхоти Тихоокеанського флоту на південь України, ймовірно, є реакцією на триваючі контратаки України в Запорізькій та Дніпропетровській областях, які розпочалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року

- йдеться у статті.

Аналітики зазначають, що росія вже використовувала передислокацію елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті в минулому, включаючи розгортання до Запорізької області під час українського контрнаступу у 2023 році та до курської області під час українського вторгнення у 2024 році.

"Передислокація елементів 76-ї дивізії ВДВ на південь України, ймовірно, не була реакцією на контратаки України в Запорізькій та Дніпропетровській областях, оскільки контратаки відбулися пізніше, хоча ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що розпочалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

За даними ISW, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Зеленський пояснив, чому Україна не може довіряти словам путіна про завершення війни05.03.26, 11:59 • 5777 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Запорізька область
Інститут вивчення війни
Україна