росія перекидає елітні війська ВДВ та морпіхів на південний фронт - ISW

російське військове командування, ймовірно, передислокувало елітні підрозділи повітряно-десантних сил та морської піхоти з Покровського напрямку та тактичного району Добропілля на сході України на південну лінію фронту у відповідь на нещодавні українські здобутки на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Вказується, що раніше російське військове командування передислокувало "відносно елітні" підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки, такі як курський напрямок у серпні 2024 року та тактичний район Добропілля у вересні 2025 року.

Передислокація елементів морської піхоти Тихоокеанського флоту на південь України, ймовірно, є реакцією на триваючі контратаки України в Запорізькій та Дніпропетровській областях, які розпочалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року - йдеться у статті.

Аналітики зазначають, що росія вже використовувала передислокацію елементів 76-ї дивізії ВДВ для реагування на критичні ситуації на фронті в минулому, включаючи розгортання до Запорізької області під час українського контрнаступу у 2023 році та до курської області під час українського вторгнення у 2024 році.

"Передислокація елементів 76-ї дивізії ВДВ на південь України, ймовірно, не була реакцією на контратаки України в Запорізькій та Дніпропетровській областях, оскільки контратаки відбулися пізніше, хоча ці елементи ВДВ зараз так само беруть участь у відповіді на українські контратаки, що розпочалися наприкінці січня та на початку лютого 2026 року", - резюмують в ISW.

За даними ISW, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

