Россия перебрасывает элитные войска ВДВ и морпехов на южный фронт - ISW

российское военное командование, вероятно, передислоцировало элитные подразделения воздушно-десантных сил и морской пехоты с Покровского направления и тактического района Доброполья на востоке Украины на южную линию фронта в ответ на недавние украинские успехи на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Указывается, что ранее российское военное командование передислоцировало "относительно элитные" подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки, такие как курское направление в августе 2024 года и тактический район Доброполья в сентябре 2025 года.

Передислокация элементов морской пехоты Тихоокеанского флота на юг Украины, вероятно, является реакцией на продолжающиеся контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, которые начались в конце января и в начале февраля 2026 года - говорится в статье.

Аналитики отмечают, что Россия уже использовала передислокацию элементов 76-й дивизии ВДВ для реагирования на критические ситуации на фронте в прошлом, включая развертывание в Запорожской области во время украинского контрнаступления в 2023 году и в Курской области во время украинского вторжения в 2024 году.

"Передислокация элементов 76-й дивизии ВДВ на юг Украины, вероятно, не была реакцией на контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, поскольку контратаки произошли позже, хотя эти элементы ВДВ сейчас так же участвуют в ответе на украинские контратаки, начавшиеся в конце января и в начале февраля 2026 года", - резюмируют в ISW.

Напомним

По данным ISW, за последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времен летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли.

