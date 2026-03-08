$43.810.0050.900.00
ukenru
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 24061 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 61689 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 35539 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 37003 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 54290 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 59107 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 66562 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45400 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 91734 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30905 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
публикации
Эксклюзивы
Россия перебрасывает элитные войска ВДВ и морпехов на южный фронт - ISW

Киев • УНН

 • 3128 просмотра

Командование РФ передислоцировало элитные подразделения с Покровского направления из-за успехов ВСУ. Россия уже использовала передислокацию элементов 76-й дивизии ВДВ для реагирования на критические ситуации на фронте в прошлом

Россия перебрасывает элитные войска ВДВ и морпехов на южный фронт - ISW

российское военное командование, вероятно, передислоцировало элитные подразделения воздушно-десантных сил и морской пехоты с Покровского направления и тактического района Доброполья на востоке Украины на южную линию фронта в ответ на недавние украинские успехи на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Указывается, что ранее российское военное командование передислоцировало "относительно элитные" подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки, такие как курское направление в августе 2024 года и тактический район Доброполья в сентябре 2025 года.

Передислокация элементов морской пехоты Тихоокеанского флота на юг Украины, вероятно, является реакцией на продолжающиеся контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, которые начались в конце января и в начале февраля 2026 года

- говорится в статье.

Аналитики отмечают, что Россия уже использовала передислокацию элементов 76-й дивизии ВДВ для реагирования на критические ситуации на фронте в прошлом, включая развертывание в Запорожской области во время украинского контрнаступления в 2023 году и в Курской области во время украинского вторжения в 2024 году.

"Передислокация элементов 76-й дивизии ВДВ на юг Украины, вероятно, не была реакцией на контратаки Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, поскольку контратаки произошли позже, хотя эти элементы ВДВ сейчас так же участвуют в ответе на украинские контратаки, начавшиеся в конце января и в начале февраля 2026 года", - резюмируют в ISW.

Напомним

По данным ISW, за последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времен летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли.

Зеленский объяснил, почему Украина не может доверять словам путина о завершении войны05.03.26, 11:59 • 5777 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Днепропетровская область
Запорожская область
Институт изучения войны
Украина