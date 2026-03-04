ISW: українські війська в лютому вперше з 2023 року звільнили більше території, ніж втратили

$43.230.13
50.600.26
ukenru
3 березня, 18:22 • 19241 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 37118 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 30599 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 36392 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 39119 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 24847 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 22937 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24144 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34518 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 119971 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
84%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Французький авіаносець "Шарль де Голль" змінив курс на Середземне море - Макрон3 березня, 20:00 • 7638 перегляди
путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ3 березня, 20:11 • 10188 перегляди
У Дубаї загорілося консульство США після удару іранського безпілотника - ЗМІVideo3 березня, 20:19 • 9088 перегляди
В Ірані обрали нового Верховного лідера країни3 березня, 21:33 • 21249 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 7990 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 40204 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 65765 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 66075 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 119973 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 81688 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 13887 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 21243 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 26364 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 37039 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 43677 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

ISW: українські війська в лютому вперше з 2023 року звільнили більше території, ніж втратили

Київ • УНН

 • 66 перегляди

За останні два тижні лютого 2026 року українські війська звільнили більше території, ніж втратили, що сталося вперше з літнього контрнаступу 2023 року. Загалом з 1 січня звільнено приблизно 257 квадратних кілометрів.

ISW: українські війська в лютому вперше з 2023 року звільнили більше території, ніж втратили

За останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з 1 січня українські війська звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів.

Українські війська досягли чистого приросту майже 33 квадратних кілометрів у період з 14 по 20 лютого та приблизно 57 квадратних кілометрів у період з 21 по 27 лютого. Востаннє українські війська досягли чистого приросту під час літнього контрнаступу 2023 року, коли українські війська звільнили 377 квадратних кілометрів у червні 2023 року, 257 квадратних кілометрів у липні 2023 року та 1,47 квадратних кілометра у вересні 2023 року

- йдеться у статті.

Водночас аналітики прогнозують, що успішні, локалізовані українські контратаки останніх тижнів навряд чи переростуть у масштабний контрнаступ, і російські війська, дуже ймовірно, стабілізують свої позиції та знову почнуть просування.

"Однак нещодавні успіхи України на полі бою зірвали зусилля росії створити умови для їхнього весняно-літнього наступу 2026 року та змусять російські війська створити стабільну оборону, перш ніж розпочати боротьбу за повернення втрачених позицій", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Президент України заявив, що окупанти весною готують завдавати бити по критичній інфраструктурі.

Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну03.03.26, 01:37 • 24544 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна