ISW: українські війська в лютому вперше з 2023 року звільнили більше території, ніж втратили

За останні два тижні лютого 2026 року українські війська звільнили більше території, ніж втратили, що сталося вперше з літнього контрнаступу 2023 року. Загалом з 1 січня звільнено приблизно 257 квадратних кілометрів.
Деталі
Зазначається, що з 1 січня українські війська звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів.
Українські війська досягли чистого приросту майже 33 квадратних кілометрів у період з 14 по 20 лютого та приблизно 57 квадратних кілометрів у період з 21 по 27 лютого. Востаннє українські війська досягли чистого приросту під час літнього контрнаступу 2023 року, коли українські війська звільнили 377 квадратних кілометрів у червні 2023 року, 257 квадратних кілометрів у липні 2023 року та 1,47 квадратних кілометра у вересні 2023 року
Водночас аналітики прогнозують, що успішні, локалізовані українські контратаки останніх тижнів навряд чи переростуть у масштабний контрнаступ, і російські війська, дуже ймовірно, стабілізують свої позиції та знову почнуть просування.
"Однак нещодавні успіхи України на полі бою зірвали зусилля росії створити умови для їхнього весняно-літнього наступу 2026 року та змусять російські війська створити стабільну оборону, перш ніж розпочати боротьбу за повернення втрачених позицій", - резюмують в ISW.
