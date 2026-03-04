ISW: украинские войска в феврале впервые с 2023 года освободили больше территории, чем потеряли

За последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времен летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Отмечается, что с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров.

Украинские войска достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров в период с 14 по 20 февраля и примерно 57 квадратных километров в период с 21 по 27 февраля. В последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда украинские войска освободили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года и 1,47 квадратных километра в сентябре 2023 года