ISW: украинские войска в феврале впервые с 2023 года освободили больше территории, чем потеряли

3 марта, 18:22 • 19071 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 36732 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 30274 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 36064 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 38888 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 24777 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 22881 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24135 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34510 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 119743 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Французский авианосец "Шарль де Голль" изменил курс на Средиземное море - Макрон3 марта, 20:00 • 7638 просмотра
путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ3 марта, 20:11 • 10188 просмотра
В Дубае загорелось консульство США после удара иранского беспилотника - СМИVideo3 марта, 20:19 • 9088 просмотра
В Иране избрали нового Верховного лидера страны3 марта, 21:33 • 21249 просмотра
Оккупанты на ВОТ провели выставку "Харьковская весна" для пропаганды продолжения войны - ЦПД3 марта, 22:28 • 7990 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 39731 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 65489 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 65827 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 119728 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 81452 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 13760 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 20968 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 26126 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 36967 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 43613 просмотра
ISW: украинские войска в феврале впервые с 2023 года освободили больше территории, чем потеряли

Киев • УНН

 • 18 просмотра

За последние две недели февраля 2026 года украинские войска освободили больше территории, чем потеряли, что произошло впервые с летнего контрнаступления 2023 года. В общей сложности с 1 января освобождено примерно 257 квадратных километров.

За последние две недели февраля 2026 года украинские войска впервые со времен летнего контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров.

Украинские войска достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров в период с 14 по 20 февраля и примерно 57 квадратных километров в период с 21 по 27 февраля. В последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда украинские войска освободили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года и 1,47 квадратных километра в сентябре 2023 года

- говорится в статье.

В то же время аналитики прогнозируют, что успешные, локализованные украинские контратаки последних недель вряд ли перерастут в масштабное контрнаступление, и российские войска, очень вероятно, стабилизируют свои позиции и снова начнут продвижение.

"Однако недавние успехи Украины на поле боя сорвали усилия россии создать условия для их весенне-летнего наступления 2026 года и заставят российские войска создать стабильную оборону, прежде чем начать борьбу за возвращение утраченных позиций", - резюмируют в ISW.

Напомним

Президент Украины заявил, что оккупанты весной готовятся наносить удары по критической инфраструктуре.

Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну03.03.26, 01:37 • 24541 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Украина