ISW: украинские войска в феврале впервые с 2023 года освободили больше территории, чем потеряли
Киев • УНН
За последние две недели февраля 2026 года украинские войска освободили больше территории, чем потеряли, что произошло впервые с летнего контрнаступления 2023 года. В общей сложности с 1 января освобождено примерно 257 квадратных километров.
Детали
Отмечается, что с 1 января украинские войска освободили примерно 257 квадратных километров.
Украинские войска достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров в период с 14 по 20 февраля и примерно 57 квадратных километров в период с 21 по 27 февраля. В последний раз украинские войска достигли чистого прироста во время летнего контрнаступления 2023 года, когда украинские войска освободили 377 квадратных километров в июне 2023 года, 257 квадратных километров в июле 2023 года и 1,47 квадратных километра в сентябре 2023 года
В то же время аналитики прогнозируют, что успешные, локализованные украинские контратаки последних недель вряд ли перерастут в масштабное контрнаступление, и российские войска, очень вероятно, стабилизируют свои позиции и снова начнут продвижение.
"Однако недавние успехи Украины на поле боя сорвали усилия россии создать условия для их весенне-летнего наступления 2026 года и заставят российские войска создать стабильную оборону, прежде чем начать борьбу за возвращение утраченных позиций", - резюмируют в ISW.
Напомним
Президент Украины заявил, что оккупанты весной готовятся наносить удары по критической инфраструктуре.
