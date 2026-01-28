$42.960.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія навмисно перетворює окуповані території України на зони беззаконня - Мінʼюст у ПАРЄ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко заявила, що на окупованих територіях України панує безкарність. Мільйони людей позбавлені правового захисту, а механізми ЄСПЛ не діють.

росія навмисно перетворює окуповані території України на зони беззаконня - Мінʼюст у ПАРЄ
Фото: Міністерство юстиції України

російська федерація свідомо перетворює окуповані території України на території беззаконня. Про це заявила Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

У тій же дискусії взяли участь комісар Ірландської комісії з прав людини та рівності, експерт Ради Європи Ендрю Форд, представниця департаменту виконання рішень ЄСПЛ Ясемін Чаґ, представник Регіонального центру прав людини Микита Петровець та інші представники міжнародної правової спільноти.

Як зазначила Сокоренко, на окупованих росіянами територіях України панує клімат безкарності та загального беззаконня. Там відсутні легітимні судові послуги, а мільйони людей позбавлені будь-якого правового захисту, оскільки доступ громадян до реального, а не фіктивного правосуддя, є фактично заблокованим.

Крім того, на цих територіях не діють механізми Європейського суду з прав людини, додала Сокоренко.

Також вона звернула увагу на те, що нещодавно Європейський суд з прав людини встановив: створення "клімату безкарності" є свідомою та системною політикою росії, спрямованою на придушення національної ідентичності та підрив незалежності України.

Рішення ЄСПЛ - це не лише документ фіксації порушень, це дорожня карта до справедливості, виконання якої потребує міжнародної координації та тиску на державу-агресора

 - наголосила Маргарита Сокоренко.

Нагадаємо

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що справедливий мир можливий лише за умови притягнення росії до відповідальності за скоєні злочини.

Євген Устименко

Україна