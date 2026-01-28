россия намеренно превращает оккупированные территории Украины в зоны беззакония - Минюст в ПАСЕ

Фото: Министерство юстиции Украины

российская федерация сознательно превращает оккупированные территории Украины в территории беззакония. Об этом заявила Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

В той же дискуссии приняли участие комиссар Ирландской комиссии по правам человека и равенству, эксперт Совета Европы Эндрю Форд, представительница департамента исполнения решений ЕСПЧ Ясемин Чаг, представитель Регионального центра прав человека Никита Петровец и другие представители международного правового сообщества.

Как отметила Сокоренко, на оккупированных россиянами территориях Украины царит климат безнаказанности и всеобщего беззакония. Там отсутствуют легитимные судебные услуги, а миллионы людей лишены какой-либо правовой защиты, поскольку доступ граждан к реальному, а не фиктивному правосудию, фактически заблокирован.

Кроме того, на этих территориях не действуют механизмы Европейского суда по правам человека, добавила Сокоренко.

Также она обратила внимание на то, что недавно Европейский суд по правам человека установил: создание "климата безнаказанности" является сознательной и системной политикой России, направленной на подавление национальной идентичности и подрыв независимости Украины.

Решение ЕСПЧ - это не только документ фиксации нарушений, это дорожная карта к справедливости, выполнение которой требует международной координации и давления на государство-агрессора - подчеркнула Маргарита Сокоренко.

Напомним

