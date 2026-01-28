россия намеренно превращает оккупированные территории Украины в зоны беззакония - Минюст в ПАСЕ

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Эксклюзив
08:19 • 920 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 12435 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 33007 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 49080 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 38923 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 56786 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 30747 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 56620 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25525 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 19018 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем04:47
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 56786 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 56620 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42
Дональд Трамп
Олег Кипер
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Виталий Кличко
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Китай
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
Старлинк

россия намеренно превращает оккупированные территории Украины в зоны беззакония - Минюст в ПАСЕ

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко заявила, что на оккупированных территориях Украины царит безнаказанность. Миллионы людей лишены правовой защиты, а механизмы ЕСПЧ не действуют.

россия намеренно превращает оккупированные территории Украины в зоны беззакония - Минюст в ПАСЕ
Фото: Министерство юстиции Украины

российская федерация сознательно превращает оккупированные территории Украины в территории беззакония. Об этом заявила Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

В той же дискуссии приняли участие комиссар Ирландской комиссии по правам человека и равенству, эксперт Совета Европы Эндрю Форд, представительница департамента исполнения решений ЕСПЧ Ясемин Чаг, представитель Регионального центра прав человека Никита Петровец и другие представители международного правового сообщества.

Как отметила Сокоренко, на оккупированных россиянами территориях Украины царит климат безнаказанности и всеобщего беззакония. Там отсутствуют легитимные судебные услуги, а миллионы людей лишены какой-либо правовой защиты, поскольку доступ граждан к реальному, а не фиктивному правосудию, фактически заблокирован.

Кроме того, на этих территориях не действуют механизмы Европейского суда по правам человека, добавила Сокоренко.

Также она обратила внимание на то, что недавно Европейский суд по правам человека установил: создание "климата безнаказанности" является сознательной и системной политикой России, направленной на подавление национальной идентичности и подрыв независимости Украины.

Решение ЕСПЧ - это не только документ фиксации нарушений, это дорожная карта к справедливости, выполнение которой требует международной координации и давления на государство-агрессора

 - подчеркнула Маргарита Сокоренко.

Напомним

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что справедливый мир возможен только при условии привлечения России к ответственности за совершенные преступления.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы
Министерство юстиции Украины
Организация Объединенных Наций
Украина