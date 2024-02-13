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росія може розпочати новий широкомасштабний наступ в Україні після "виборів" - Боррель

росія може розпочати новий широкомасштабний наступ в Україні після "виборів" - Боррель

Київ • УНН

 • 26449 перегляди

Дипломат ЄС Жозеп Боррель попереджає, що росія може розпочати новий широкомасштабний наступ на Україну після президентських виборів у рф.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив, що росія може розпочати  ще один масштабний наступ на Україну після президентських виборів в рф. Про це йдеться у звіті за підсумками візиту до Польщі та України, пише УНН.

Деталі 

Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі

- йдеться у заяві Борреля.

Він наголосив, що на відміну від своїх російських колег, українські солдати знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації. 

Водночас Україна та Сили оборони потребують стійкої підтримки від міжнародних партнерів.

Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена… Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу

– заявив глава європейської дипломатії.

Він закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів в Україну.

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Доповнення

Окрім того, Боррель розповів, як під час свого візиту до Києва був вимушений ховатись  до бункера під час однієї з авіаційних атак рф. Тоді внаслідок авіаудару у столиці була пошкоджена одна з житлових багатоповерхівок.

Ці російські ракети не мають жодної військової мети, це невибіркові атаки для тероризування українського населення. У містах, де західна протиповітряна оборона має менший захист, вони зазнають великої кількості загиблих....Надання Україні більшої кількості та кращих систем протиповітряної оборони є нагальним пріоритетом. Вони рятують багато життів

- наголосив Боррель. 

Нагадаємо

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що росія не змогла досягти цілей свого наступу, який розпочався в листопаді 2023 року, і що наступальний потенціал противника буде повністю вичерпаний до початку весни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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