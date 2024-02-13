россия может начать новое широкомасштабное наступление в Украине после "выборов" - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что Россия может начать еще одно масштабное наступление на Украину после президентских выборов в РФ. Об этом говорится в отчете по итогам визита в Польшу и Украину, пишет УНН.

Детали

Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полным решимости продолжать борьбу, и я видел его изобретательность и стойкость в работе - говорится в заявлении Борреля.

Он отметил, что в отличие от своих российских коллег, украинские солдаты знают, за что они воюют, и им хватает мотивации.

В то же время Украина и Силы обороны нуждаются в устойчивой поддержке от международных партнеров.

Но они не смогут этого сделать без нашей поддержки, которая должна быть срочно увеличена... То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза - заявил глава европейской дипломатии.

Он призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями над пересмотром контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину.

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Дополнение

Кроме того, Боррель рассказал, как во время своего визита в Киев был вынужден прятаться в бункер во время одной из авиационных атак рф. Тогда в результате авиаудара в столице была повреждена одна из жилых многоэтажек.

Эти российские ракеты не имеют никакой военной цели, это неизбирательные атаки для терроризирования украинского населения. В городах, где западная противовоздушная оборона имеет меньшую защиту, они испытывают большое количество погибших....Предоставление Украине большего количества и лучших систем противовоздушной обороны является неотложным приоритетом. Они спасают много жизней - подчеркнул Боррель.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что россия не смогла достичь целей своего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, и что наступательный потенциал противника будет полностью исчерпан к началу весны.