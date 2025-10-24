росія атакувала Кіровоградщину: 19 населених пунктів залишилися без світла
Київ • УНН
В ніч на 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградщину, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури Новоукраїнського району. Внаслідок обстрілу 19 населених пунктів залишилися без світла, жертв немає.
У ніч проти 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградщину. Ворог влучив в об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу без світла залишаються 19 населених пунктів. Про це інформує очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.
Цієї ночі - чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнськго району
За його словами, без світла залишаються 19 населених пунктів.
Попередньо - без жертв.
Наразі триває ліквідація наслідків.
Нагадаємо
Російські загарбники змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, тепер їх головними мішенями є розподільчі станції. Це призвело до запровадження графіків відключень електроенергії в деяких областях.
Як у Києві відключатимуть світло 24 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки23.10.25, 23:36 • 2120 переглядiв